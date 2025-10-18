​Phụ nữ trên 50 tuổi muốn trẻ lâu, hãy ăn 5 món này mỗi ngày 18/10/2025 08:44

(PLO)- Phụ nữ trên 50 tuổi cần đặc biệt chú trọng chế độ dinh dưỡng do những thay đổi sau mãn kinh ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch, tim mạch và nội tiết tố.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng giai đoạn sau tuổi 50, đặc biệt là sau mãn kinh, cơ thể phụ nữ trải qua nhiều biến đổi lớn ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch, sức khỏe tim mạch, chức năng đường ruột và cân bằng hormone.

Việc bổ sung các thực phẩm sau vào chế độ ăn hàng ngày có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc duy trì sức khỏe tổng thể và tinh thần.

Chuyên gia dinh dưỡng đã chia sẻ 5 loại thực phẩm thiết yếu giúp tăng cường sức khỏe tổng thể, đặc biệt là sức khỏe đường ruột và cân bằng nội tiết tố.

Hạt thì là đen

Hạt thì là đen giúp giảm viêm, tăng cường khả năng miễn dịch và làm giảm nguy cơ mắc bệnh viêm khớp ở phụ nữ trên 50 tuổi.

Hạt thì là đen còn có thể làm dịu các triệu chứng mãn kinh phổ biến như bốc hỏa và thay đổi tâm trạng, góp phần mang lại sự thoải mái và cân bằng nội tiết tố.

Củ cải đường

Bổ sung củ cải đường hàng ngày giúp giảm huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Củ cải đường đã được chứng minh giúp cải thiện chức năng mạch máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim ở phụ nữ trên 50 tuổi và đặc biệt là sau mãn kinh.

Hạt lanh

Hạt lanh rất giàu phytoestrogen (hợp chất thực vật có cấu trúc tương tự estrogen).

Việc ăn hạt lanh mỗi ngày giúp kiểm soát và cân bằng hormone, đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe của phụ nữ trên 50 tuổi và nhất là trong giai đoạn sau mãn kinh.

Sô cô la đen

Sô cô la đen là nguồn cung cấp magiê dồi dào, giúp điều hòa tâm trạng và cải thiện mức năng lượng.

Bên cạnh đó, sô cô la đen giàu chất chống oxy hóa, giúp điều hòa cholesterol và cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu.

Hạt chia

Hạt chia rất giàu chất xơ lành mạnh. Tiêu thụ hạt chia mỗi ngày giúp cải thiện tình trạng táo bón, tăng cường nhu động ruột và duy trì sức khỏe đường ruột ổn định.