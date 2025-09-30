Phúc thẩm vụ Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn: 12 bị cáo được giảm án 30/09/2025 10:49

Ngày 30-9, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên án đối với 12/13 bị cáo có kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn, Công ty TNHH Phát triển giáo dục và dạy nghề 3T (Công ty 3T) và các đơn vị có liên quan.

Các bị cáo có tình tiết giảm nhẹ mới

HĐXX đã quyết định giảm nhẹ cho 12 bị cáo có kháng cáo; đình chỉ kháng nghị của VKSND TP.HCM đối với bị cáo Phạm Minh Quân (cựu chuyên viên Sở GTVT tỉnh Đồng Nai) vì tại phiên tòa phúc thẩm đại diện VKS đã quyết định rút kháng nghị.

Theo HĐXX, Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn là cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hình thức xã hội hoá theo chủ trương của Chính phủ, chịu sự quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) và sự quản lý về chuyên môn đào tạo lái xe của Sở GTVT tỉnh Đồng Nai.

Tất cả các bị cáo có kháng cáo đều được cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn là đơn vị tuyển sinh, đào tạo đối với các học viên học lái xe. Còn Sở GTVT và Sở LĐTB&XH có trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát việc đào tạo sát hạch giấy phép lái xe của trung tâm này.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn đã có những vi phạm về cơ sở vật chất, quy mô đào tạo và vi phạm về chuyên môn. Trong vụ án này, bị cáo Hồ Đình Thái Hòa (cựu giám đốc Trung tâm) là người có vai trò chính trong việc chỉ đạo các bị cáo khác là nhân viên dưới quyền thực hiện hành vi trái pháp luật. Các bị cáo còn lại thuộc Công ty 3T có vai trò giúp sức với tính chất mức độ khác nhau; một số bị cáo không hưởng lợi.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX xét thấy đại diện VKS đề nghị áp dụng cho các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ "Người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm hoặc trong quá trình giải quyết vụ án" là có căn cứ. Lý do là trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã xác nhận tất cả các bị cáo đều tích cực hợp tác trong quá trình điều tra.

Ngoài ra, trên cơ sở các quan điểm bào chữa của các luật sư và quan điểm của đại diện VKS, HĐXX cấp phúc thẩm cũng đánh giá lại vai trò, tầm ảnh hưởng của các bị cáo đối với thiệt hại xảy ra.

Một số bị cáo đã chủ động khắc phục toàn bộ thiệt hại, một số bị cáo tuy không buộc phải khắc phục thiệt hại nhưng đã chủ động khắc phục nên HĐXX ghi nhận.

Từ các căn cứ trên, HĐXX đã chấp nhận giảm nhẹ cho tất cả các bị cáo từ 1-3 năm tù.

Luật sư đề nghị xem xét lại tính nguy hiểm của hành vi

Hồ Đình Thái Hòa, cựu giám đốc Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn và Công ty 3T được giảm 3 năm tù so với bản án sơ thẩm. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Tại phần bào chữa, luật sư của bị cáo Hồ Đình Thái Hòa cho biết thân chủ của mình không phủ nhận trách nhiệm vì đã có một vài thiếu sót trong quá trình đào tạo học viên. Tuy nhiên, những thiếu sót này của bị cáo Hòa xuất phát từ khả năng nhận thức pháp luật. Đồng thời, tòa án cấp sơ thẩm đánh giá chưa toàn diện đối với bối cảnh thực hiện hành vi vi phạm cũng như mức độ vi phạm của bị cáo Hòa.

Cụ thể, đã có sự thay đổi trong chính sách pháp luật dẫn đến tính nguy hiểm của hành vi là không còn. Ví dụ Nghị định 160/2024 (đang có hiệu lực thi hành) đã bãi bỏ các quy định ràng buộc về điều kiện của xe tập lái, nghị định này cũng đã thay đổi về quy mô đào tạo, sân tập lái xe ô tô... Hay như sai phạm về hình thức đào tạo theo Thông tư 12/2016 của Bộ GTVT hiện đã được điều chỉnh, thay đổi bởi Thông tư 05/2024 nên vi phạm này đã triệt tiêu. Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm xem xét lại mức tính chất nguy hiểm từ hành vi của bị cáo Hòa để xem xét giảm nhẹ.

Bản án sơ thẩm xác định, Trung tâm Dạy nghề lái xe Sài Gòn được tuyển sinh, đào tạo và tổ chức kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp nghề hạng B1, B2 và C cho các học viên.

Sở GTVT tỉnh Đồng Nai là đơn vị chủ trì thẩm định, tổ chức kiểm tra các điều kiện chuyên môn, kỹ thuật; Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai là đơn vị chủ trì thẩm định, kiểm tra thực tế các điều kiện chuyên môn để cấp quy mô đào tạo lái xe.

Các bị cáo đã tổ chức tuyển sinh và kêu gọi cá nhân bên ngoài đưa xe tập lái, tự tuyển sinh, đào tạo; cho mượn tư cách pháp nhân, hợp thức là học viên của trung tâm; bán lưu lượng đào tạo bằng cách bán học lý thuyết online...; chỉ đạo các bị cáo khác hợp thức hóa xe tập lái, giáo viên, phòng học, sân tập lái xe tại trung tâm để được Sở GTVT cấp lưu lượng đào tạo, phê duyệt kế hoạch đào tạo và Sở LĐ-TB&XH cấp quy mô đào tạo trái quy định.

Các bị cáo thuộc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai đã cấp 976 xe tập lái, 39 phòng học chuyên môn, 1.406 giáo viên, 3 sân tập lái… cho trung tâm, trong đó có các số liệu không đủ điều kiện.

Các bị cáo thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai đã không kiểm tra thực tế các điều kiện chuyên môn, kỹ thuật của trung tâm mà chấp thuận bổ sung quy mô tuyển sinh 12.000 người/năm theo của Sở GTVT tỉnh và đề nghị của trung tâm, vượt quá quy định cho phép.

Toàn bộ số học viên nêu trên đều không được đào tạo tại trung tâm theo kế hoạch đào tạo; không đào tạo đúng nội dung chương trình đào tạo nghề của Bộ LĐ-TB&XH. Sở GTVT và Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai đã không kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình đào tạo nghề lái xe của trung tâm.