Phường thông tin về clip trưởng khu phố trả lại 'tiền chống dịch' cho tổ trưởng 30/09/2025 16:26

Ngày 30-9, mạng xã hội lan truyền clip với nội dung: “Hậu mùa COVID tại phường Bình Hưng Hòa!..."

Nội dung clip ghi lại cảnh tại trụ sở UBND phường Bình Hưng Hòa, một người đàn ông được cho là đại diện khu phố đã trả lại số tiền 2 triệu đồng cho một người đàn ông lớn tuổi.

Hình ảnh ông T trả lại số tiền 2 triệu đồng cho ông E tại trụ sở UBND phường Bình Hưng Hòa. Ảnh cắt từ clip

Sau khi đăng tải, clip cùng nội dung trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm và tạo ra nhiều ý kiến bình luận trái chiều.

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV, đại diện UBND phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM cho biết đã nắm bắt thông tin clip lan truyền trên mạng xã hội.

Theo UBND phường Bình Hưng Hòa, người trả lại số tiền 2 triệu đồng trong clip là ông NHT, nguyên Trưởng khu phố 8 cũ (phường Bình Hưng Hòa A cũ), còn người nhận là ông NVE, Tổ trưởng Tổ 170, khu phố 8 cũ (nay là khu phố 78).

Trước đó, UBND phường Bình Hưng Hòa nhận được đơn của ông E phản ánh việc ông T từng chỉ đạo thu lại 2 triệu đồng từ các tổ trưởng, tổ phó dân phố trong đợt dịch COVID những năm trước. Sau đó, ông T đã trả lại tiền cho các tổ trưởng, tổ phó nhưng chưa hoàn trả cho ông E. UBND phường đã giao Phòng Văn hóa – Xã hội tiếp nhận và xử lý vụ việc.

Ngày 26-9, Phòng Văn hóa – Xã hội phường mời ông E và ông T đến làm việc. Tại đây, hai bên thống nhất và ông T đã hoàn trả cho ông E số tiền 2 triệu đồng.

Đại diện UBND phường Bình Hưng Hòa, cho biết trong thời gian dịch COVID, các tổ trưởng, tổ phó dân phố tại phường Bình Hưng Hòa A cũ mỗi người được nhận khoản hỗ trợ 2 triệu đồng chuyển khoản từ chính quyền.

Sau đó, ông T nhắn tin vào nhóm chung, vận động các tổ trưởng, tổ phó đóng góp số tiền này để mua cồn, vật tư, bồi dưỡng lực lượng trực, phát gạo và chăm lo cho người tham gia chống dịch. Ông E đã đưa tiền mặt cho ông T.

Do khoản thu chi không có chứng từ nên UBND phường Bình Hưng Hòa A cũ đã đề nghị hoàn trả cho những người đã ủng hộ. Ông T đã hoàn tất việc trả lại, chỉ còn ông E chưa nhận. Đến ngày 26-9, Phòng Văn hóa – Xã hội phường đã mời hai bên lên trụ sở UBND phường để hoàn tất việc hoàn trả.

Tại buổi làm việc, ông E đã nhận lại số tiền. Do sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, ông E nhờ con gái đi cùng. Trong quá trình này, con gái ông có quay video và đăng tải lên mạng xã hội.