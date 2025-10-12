Prime Night: đêm nhạc bùng nổ của ISAAC, DLow, CAPTAIN BOY, MOMO
(PLO)- Tối 11-10, Quảng trường Văn Miếu (Cao Lãnh, Đồng Tháp) bừng sáng trong không gian rực rỡ của âm thanh, ánh sáng và sắc sen hồng khi đêm nhạc VPBank Prime Night - VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 chính thức khởi động.
Hàng vạn khán giả địa phương và vận động viên đã đắm mình vào bữa tiệc âm nhạc bùng nổ cảm xúc, mở màn ấn tượng cho một hành trình thể thao - văn hóa - du lịch quy mô bậc nhất miền Tây Nam Bộ.
Đại tiệc âm nhạc và thể thao “khuấy đảo” đất Sen hồng
Khai mạc giải chạy VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025
Tại sự kiện, Ban tổ chức VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 đã trao tặng 250 triệu đồng trích từ doanh thu giải chạy, trong đó 100 triệu đồng hỗ trợ nghiên cứu và bảo tồn Sếu đầu đỏ - biểu tượng sinh thái của Đồng Tháp Mười; 100 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt và 50 triệu đồng hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động ý nghĩa này thể hiện cam kết của chương trình trong việc lan tỏa giá trị bền vững, gắn kết tinh thần thể thao với trách nhiệm cộng đồng, tình tương thân tương ái và bảo vệ môi trường tự nhiên.
Đêm nhạc VPBank Prime Night năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu sinh nhật 4 tuổi của VPBank Prime - thương hiệu tài chính số tiên phong dành cho thế hệ trẻ năng động, sáng tạo và sống bứt phá. Sau 4 năm hình thành và phát triển, VPBank Prime đã thu hút gần 2,4 triệu khách hàng, được Global Banking & Finance Review vinh danh là “Ngân hàng tốt nhất dành cho Millennials và Gen Z Việt Nam 2025”.