Prime Night: đêm nhạc bùng nổ của ISAAC, DLow, CAPTAIN BOY, MOMO 12/10/2025 20:00

(PLO)- Tối 11-10, Quảng trường Văn Miếu (Cao Lãnh, Đồng Tháp) bừng sáng trong không gian rực rỡ của âm thanh, ánh sáng và sắc sen hồng khi đêm nhạc VPBank Prime Night - VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 chính thức khởi động.

Hàng vạn khán giả địa phương và vận động viên đã đắm mình vào bữa tiệc âm nhạc bùng nổ cảm xúc, mở màn ấn tượng cho một hành trình thể thao - văn hóa - du lịch quy mô bậc nhất miền Tây Nam Bộ.

Đại tiệc âm nhạc và thể thao “khuấy đảo” đất Sen hồng

Đêm nhạc mở màn đầy bùng nổ với chuỗi bài nhạc sôi động từ DJ Fatt Bass và phần dẫn dắt cuốn hút của MC Tonnoo. Tiết tấu nhanh, không khí rực lửa đã khiến Quảng trường Văn Miếu thực sự “nóng” hơn bao giờ hết. Đặc biệt, phần “kết cam” bắt trọn khoảnh khắc cổ vũ dễ thương, kết nối hàng vạn khán giả cùng hòa chung một sắc màu, một cảm xúc vỡ òa trong đêm hội âm nhạc VPBank Prime’s Night.

Không khí đêm nhạc như vỡ oà khi ISAAC xuất hiện với loạt bản hit quen thuộc như “Mr Right”, “Bống Bống Bang Bang”, “Gọi cho anh” và “Anh sẽ về sớm thôi”… khiến hàng vạn khán giả phấn khích cùng đồng thanh hát theo không dứt. “Anh trai” ISAAC còn mang đến phần giao lưu dí dỏm, “đốn tim” khán giả với những câu hỏi thú vị về sinh nhật VPBank Prime lần thứ 4 cùng những phần quà hấp dẫn.

Những cú drop mạnh mẽ cùng “bữa tiệc rap” đầy lửa qua loạt hit Lucky Boy, SKII, Kết thúc của DLow đã khiến không khí tại Quảng trường Văn Miếu vỡ òa trong tiếng hò reo. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên DLow trình diễn ca khúc “Kết thúc”, mang đến giai điệu ấn tượng cùng phong cách rap đặc trưng, chinh phục hàng ngàn khán giả miền Tây.

Khu vực VPBank Prime Zone và Fanzone Địa phương trở thành “biển người” cuồng nhiệt khi CAPTAIN BOY xuất hiện. Với giọng ca đầy nội lực và cảm xúc, anh đã thổi bùng sân khấu qua các ca khúc Không sao đâu, Mong em sẽ cố quên và ca khúc làm mưa làm gió tại chương trình “Anh Trai Say Hi” – Chân thành, khiến hàng ngàn khán giả hòa mình trong từng giai điệu.

Giọng ca nội lực Vũ Phụng Tiên cũng “góp lửa” khiến hàng vạn khán giả lặng người trong những khoảnh khắc “chạm tim” qua “Lệ Lưu Ly”, “Lưu Số Em Đi” và “Đau vậy đủ rồi”…

Khép lại đêm nhạc, chàng ca sĩ trẻ MONO đầy năng lượng làm nóng sân khấu bằng “Đi tìm tình yêu”, “Em xinh”, “Waiting for you”. Quảng trường Văn Miếu như “bùng nổ” khi MONO xuất hiện trên sân khấu, cùng khán giả địa phương hát vang trong tiếng reo hò không dứt.

Sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả lan tỏa khắp không gian, tiếp thêm tinh thần và năng lượng cho gần hơn 12.000 vận động viên bước vào đường đua rực lửa đang sẵn sàng đón chờ vào những giây phút hừng đông của ngày 12-10.

Khai mạc giải chạy VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025

Trong khuôn khổ đêm­ nhạc, đại diện VPBank cùng Nexus Sport Events và địa phương chính thức tuyên bố khai mạc giải chạy VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025, mở màn cho hành trình thể thao - âm nhạc - văn hóa đầy cảm hứng, đánh dấu sự trở lại của sự kiện quy mô bậc nhất miền Tây Nam Bộ.

Bà Nguyễn Thuỳ Dương - Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tiếp thị VPBank chia sẻ trong lễ khai mạc: “Với VPBank, đây là một hành trình đầy cảm xúc. Bởi chúng tôi luôn tin rằng sức khỏe thể chất, tinh thần và sự gắn kết cộng đồng chính là những giá trị làm nên thịnh vượng thật sự cho một dân tộc, một quốc gia. Vì thế, VPBank không chỉ là một ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính, mà còn là người bạn đồng hành trong hành trình lan tỏa tinh thần sống khỏe - sống đẹp - sống có trách nhiệm với cộng đồng”.

Đêm VPBank Prime Night khép lại trong tiếng reo hò vang trời của hàng vạn khán giả cuồng nhiệt giữa lòng Cao Lãnh, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong từng nụ cười, từng nhịp tim và ánh mắt háo hức của các vận động viên. Tất cả cùng chờ đợi thời khắc hừng đông của ngày 12/10 để cùng dấn thân vào đường đua bứt phá, nơi mỗi bước chân, mỗi nụ cười đều mang theo năng lượng tích cực và niềm tự hào của vùng Đất Sen hồng.

Tại sự kiện, Ban tổ chức VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 đã trao tặng 250 triệu đồng trích từ doanh thu giải chạy, trong đó 100 triệu đồng hỗ trợ nghiên cứu và bảo tồn Sếu đầu đỏ - biểu tượng sinh thái của Đồng Tháp Mười; 100 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt và 50 triệu đồng hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động ý nghĩa này thể hiện cam kết của chương trình trong việc lan tỏa giá trị bền vững, gắn kết tinh thần thể thao với trách nhiệm cộng đồng, tình tương thân tương ái và bảo vệ môi trường tự nhiên.

Đêm nhạc VPBank Prime Night năm nay còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu sinh nhật 4 tuổi của VPBank Prime - thương hiệu tài chính số tiên phong dành cho thế hệ trẻ năng động, sáng tạo và sống bứt phá. Sau 4 năm hình thành và phát triển, VPBank Prime đã thu hút gần 2,4 triệu khách hàng, được Global Banking & Finance Review vinh danh là “Ngân hàng tốt nhất dành cho Millennials và Gen Z Việt Nam 2025”.