Hơn 12.000 vận động viên tham gia giải VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 12/10/2025 10:05

(PLO)- Hơn 12.000 vận động viên tham gia Giải VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 tại Đồng Tháp, lan tỏa tinh thần thể thao, du lịch và sống khỏe trong cộng đồng.

Sáng 12-10, tại quảng trường Văn Miếu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, giải VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 khởi tranh, thu hút hơn 12.000 vận động viên trong nước và quốc tế tham dự.

Sự kiện diễn ra trong ba ngày, từ 10 đến 12-10, do UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch phối hợp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty CP Truyền thông Nexus tổ chức.

Các vận động viên có mặt từ sớm để khởi động chuẩn bị xuất phát

Các runner sải bước trên đường chạy VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025

Giải chạy năm nay thu hút hơn 12.000 vận động viên trong và ngoài nước tham gia

Giải năm nay gồm bốn cự ly 42 km, 21 km, 10 km và 5 km, phù hợp cho cả vận động viên chuyên nghiệp, người chạy phong trào, gia đình và trẻ em. Cung đường đạt chuẩn AIMS đưa người chạy qua nhiều địa danh tiêu biểu của Đồng Tháp như quảng trường Văn Miếu, cầu Cao Lãnh, các tuyến phố trung tâm, vùng quê sông nước.

Theo ban tổ chức, đây không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là lễ hội văn hóa - du lịch – âm nhạc – ẩm thực quy mô lớn, góp phần quảng bá hình ảnh Đồng Tháp năng động, thân thiện, giàu bản sắc. Trong tuần lễ trước khai mạc, phường Cao Lãnh đã tổ chức chuỗi hoạt động sôi động như “Con đường ánh sáng”, đại cảnh “Siêu trăng Đồng Tháp” và nhiều chương trình đường phố thu hút đông đảo người dân, du khách.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhấn mạnh giải không chỉ là cuộc đua thể lực mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, khởi đầu cho hành trình phát triển mới của vùng đất sen hồng.

Ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Bà Nguyễn Thùy Dương, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tiếp thị VPBank, chia sẻ: “VPBank mong muốn thông qua giải marathon, người tham dự không chỉ được thử thách bản thân mà còn lan tỏa tinh thần sống khỏe – sống đẹp – sống có trách nhiệm với cộng đồng”.

Ban tổ chức đã trích 100 triệu đồng từ doanh thu giải để đóng góp vào quỹ nghiên cứu và bảo tồn Sếu đầu đỏ, loài chim quý hiếm gắn liền với hệ sinh thái Đồng Tháp Mười, qua đó giúp mỗi bước chạy của các runner thêm ý nghĩa với cộng đồng. Bên cạnh đó, chương trình còn dành tặng 50 triệu đồng ủng hộ 1.000 trẻ em hoàn cảnh khó khăn tham gia trải nghiệm làng hoa Sa Đéc và festival hoa kiểng Sa Đéc lần thứ II, đồng thời quyên góp 100 triệu đồng cho đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả sau thiên tai lũ lụt.

Đường chạy năm nay dẫn các vận động viên qua những biểu tượng đặc trưng của Đồng Tháp – từ Quảng trường Văn Miếu trung tâm, Cầu Cao Lãnh hùng vĩ bắc qua sông Tiền, đến những con đường rợp sắc sen hồng và khu phố mang đậm “hơi thở” cuộc sống miền Tây Nam Bộ

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp tham gia đường chạy, hòa mình cùng hơn 12.000 vận động viên trong không khí sôi nổi của ngày hội thể thao.

Với hơn 12.000 vận động viên, Giải VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 được xem là một trong những giải chạy quy mô lớn nhất khu vực Tây Nam Bộ, góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao, quảng bá hình ảnh Đồng Tháp đến du khách trong và ngoài nước