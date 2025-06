Quản lý nhóm đòi nợ kiểu 'khủng bố', lãnh 6 năm tù 18/06/2025 19:06

Ngày 18-6, TAND TP.HCM tuyên án đối với 14 bị cáo là nhân viên Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset thu hồi nợ khách hàng không đúng quy định.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Thắng 6 năm tù, Đỗ Trọng Đạt 3 năm tù và 12 bị cáo còn lại từ 2 năm 10 tháng tù đến 2 năm 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội cưỡng đoạt tài sản.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Do vậy cần xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Thắng. Ảnh: SONG MAI

Theo cáo trạng, Công ty Tài chính Mirae Asset hoạt động trong lĩnh vực cho vay chủ yếu theo hình thức tín chấp. Đối với các khoản nợ khó đòi, công ty sẽ giao cho hai nhóm nhân viên “Soldout A” do Thắng là trưởng nhóm và “Soldout B” do Đạt làm trưởng nhóm. Mỗi tháng, mỗi nhóm sẽ được giao nợ khoảng 8.000 hợp đồng.

Từ tháng 10-2022, do áp lực về việc đòi nợ, Thắng và Đạt khi quản lý nhóm đòi nợ đã tự ý cho nhân viên dùng sim rác gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa, yêu cầu khách trả nợ.

Trường hợp khách không trả nợ, nhân viên sẽ quét số điện thoại bằng phần mềm để tìm hình ảnh của khách thông qua các tài khoản mạng xã hội rồi ghép với các thông tin không có thật như khiêu dâm, bàn thờ, đám tang, tai nạn… Dùng các tài khoản mạng xã hội để đăng thông tin này lên, buộc khách hàng phải trả nợ.

Về phía Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset không có chủ trương đòi nợ như trên, mà do Thắng và Đạt tự chỉ đạo nhân viên thực hiện.

Đối với nhóm “Soldout A”, Thắng làm trưởng nhóm sẽ duyệt nội dung, cấu trúc hình ảnh kèm các thông tin như khiêu dâm, bàn thờ, đám tang, tai nạn… để gửi cho các nhân viên trong nhóm để tạo ảnh để đòi nợ khách hàng.

Bị cáo Đỗ Trọng Đạt. Ảnh: SONG MAI

Đối với nhóm “Soldout B", bị cáo Đỗ Trọng Đạt làm trưởng nhóm, lập nhóm zalo để nhân viên tạo ảnh và thông tin không đúng sự thật, rồi gửi cho Đạt duyệt nội dung, cấu trúc ảnh.

Trích xuất dữ liệu điện thoại của Đạt, CQĐT đã thu giữ 52 ảnh chứa hình khách hàng và người thân, bạn bè, gia đình khách hàng, kèm theo các nội dung "là đối tượng lừa đảo, giật chồng...". Đạt xác nhận đây là những ảnh chứa hình và thông tin không đúng sự thật dùng để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của khách hàng để đòi nợ.

Với thủ đoạn trên, bị cáo Thắng đã cưỡng đoạt gần 394 triệu đồng của các bị hại. Đỗ Trọng Đạt cưỡng đoạt 67 triệu đồng. Các bị cáo còn lại bị cáo buộc có hành vi cưỡng đoạt số tiền từ 7 triệu đồng 62 triệu đồng.