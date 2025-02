Quảng Bình: Lý do hơn 150 học sinh không đến trường sau Tết 06/02/2025 16:49

(PLO)- Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, 154 em học sinh tiểu học ở điểm trường lẻ Tân Mỹ, Trường Tiểu học số 1 Quảng Phúc, Quảng Bình không đến lớp do phụ huynh phản đối chuyển điểm trường mới. Việc chuyển học sinh đến điểm mới nhằm đảm bảo an toàn cho các em do trường cũ đang xuống cấp gây nguy hiểm.