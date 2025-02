Quảng Ngãi giải thể 13 đơn vị công an cấp huyện, 11 lãnh đạo phòng nghỉ hưu trước tuổi 28/02/2025 16:10

(PLO) - Công an tỉnh Quảng Ngãi công bố quyết định về tổ chức cán bộ, giải thể 13 đơn vị công an cấp huyện, giảm 87 đơn vị cấp đội.

Ngày 28-2, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Tại buổi Lễ đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về tổ chức bộ máy, điều động, bố trí cán bộ và công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc giải thể Công an cấp huyện từ ngày 1-3.

Công an tỉnh cũng đã công bố quyết định điều động, bố trí lãnh đạo phòng, điều động, bố trí lãnh đạo cấp phòng cho 26 trưởng phòng. Đợt này, 11 lãnh đạo cấp phòng Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng tình nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân và Đại tá Phan Công Bình - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định và tặng hoa cho 11 lãnh đạo cấp phòng nghỉ hưu trước tuổi.

Thực hiện chỉ đạo về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, bỏ cấp trung gian, không tổ chức công an cấp huyện, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tinh giảm 13 đơn vị công an cấp huyện; giảm 87 đơn vị cấp đội.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi trao quyết định cho các cán bộ.

Phát biểu tại Lễ công bố, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang ghi nhận, biểu dương tinh thần tích cực, khẩn trương của toàn lực lượng công an tỉnh trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, góp phần triển khai đúng tiến độ các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng ổn định tổ chức, khẩn trương chỉ đạo triển khai ngay các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Khẩn trương sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị để bảo đảm thực hiện đẩy đủ các chức năng nhiệm vụ mới. Các cán bộ nhận nhiệm vụ mới phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác, cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đoàn kết, thống nhất ý chí để lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn.