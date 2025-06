Quên CCCD, nữ sinh được Thiếu tá CSGT hộ tống kịp giờ thi tốt nghiệp 26/06/2025 10:51

(PLO)- Thiếu tá CSGT, Đội CSGT An Lạc dùng mô tô đặc chủng hỗ trợ đưa thí sinh về nhà lấy CCCD giúp thí sinh kịp giờ thi.

Sáng 26-6, tại điểm thi Trường THPT Bình Tân (quận Bình Tân, TP.HCM), vào lúc 6 giờ 38 phút, Thiếu tá Nguyễn Thành Phước - Đội CSGT An Lạc, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM, đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại điểm thi, phát hiện một thí sinh quên mang theo CCCD.

Thiếu tá CSGT chở nữ sinh quên CCCD kịp thời vào phòng thi.

Thiếu tá Nguyễn Thành Phước chụp ảnh kỉ niệm cùng với đội hình "tiếp sức mùa thi" tại điểm thi THPT Bình Tân. Ảnh: CA

Cụ thể, thí sinh Khưu Thị Thanh Ngân (18 tuổi, ngụ phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân), quên mang CCCD để dự thi kỳ thi THPT 2025.

Nhận thấy đây là giấy tờ cần thiết để thí sinh được vào phòng thi đúng quy định, Thiếu tá Phước đã nhanh chóng báo cáo Ban chỉ huy Đội và được chỉ đạo sử dụng mô tô đặc chủng chở em Ngân về nhà lấy giấy tờ.

Chặng đường đi và về dài khoảng 15 km. Đến 7 giờ 2 phút, em Ngân đã được đưa trở lại điểm thi kịp thời, đảm bảo an toàn tuyệt đối và đủ điều kiện bước vào phòng thi.

Gia đình, nhà trường cùng đội hình “tiếp sức mùa thi” tại điểm thi bày tỏ sự cảm kích trước hành động kịp thời, nhân văn của chiến sĩ công an.

Một trường hợp cũng được CSGT hỗ trợ chở đến điểm thi kịp giờ thi. Ảnh: PHẠM HẢI.

Sáng cùng ngày, tại điểm thi THPT Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, một thí sinh cũng được cán bộ Đội CSGT Cát Lái hỗ trợ chở đến điểm thi kịp thời vì đường kẹt xe.