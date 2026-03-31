Quy định mới nhất về niên hạn ô tô và dịch vụ kiểm định xe cơ giới 31/03/2026 14:00

(PLO)- Nghị định 89/2026 quy định niên hạn ô tô là 25 năm tính từ năm sản xuất đối với xe ô tô chở hàng và 20 năm đối với xe ô tô chở người có số người cho phép chở từ 9 người trở lên.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 89/2026 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; tổ chức, hoạt động của cơ sở đăng kiểm (CSĐK); niên hạn sử dụng của xe cơ giới, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định

Trong đó, Nghị định 89/2026 quy định điều kiện chung về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới bao gồm:

Đáp ứng các quy định tại Nghị định 89, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về CSĐK xe cơ giới, cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy và được tổ chức đánh giá sự phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về CSĐK; trường hợp chưa có đánh giá sự phù hợp hoặc có đánh giá sự phù hợp nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu thì phải được UBND cấp tỉnh tổ chức kiểm tra xác nhận phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về CSĐK.

Có giấy tờ, tài liệu theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về đất đai; kết nối giao thông và đấu nối đường bộ theo quy định; bảo vệ môi trường, an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy và chữa cháy và pháp luật khác có liên quan khi xây dựng, đưa CSĐK vào hoạt động.

Nghị định quy định rõ điều kiện về diện tích và nhân lực đối với CSĐK xe cơ giới.

Về diện tích: Mặt bằng là nơi bố trí các công trình phục vụ việc kiểm định xe cơ giới trên cùng khu đất, có diện tích tối thiểu được quy định như sau:

Đối với cơ sở chỉ có một dây chuyền kiểm định loại I: 1.250m²;

Đối với cơ sở chỉ có một dây chuyền kiểm định loại II: 1.500m²;

Đối với cơ sở chỉ có một dây chuyền kiểm định tổng hợp (loại I + loại II): 1.500m²;

Đối với cơ sở có hai dây chuyền kiểm định: 2.500m²;

Đối với cơ sở có từ ba dây chuyền kiểm định trở lên thì diện tích cho mỗi dây chuyền tăng thêm tương ứng tính từ dây chuyền thứ ba trở lên: 625m².

Trường hợp CSĐK xe cơ giới được bố trí chung với bến xe, trạm dừng nghỉ thì không áp dụng quy định nêu trên. Xưởng kiểm định phải đáp ứng quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về CSĐK.

Điều kiện về nhân lực: Quy định có tối thiểu hai đăng kiểm viên thực hiện công việc chuyên môn về kiểm định xe cơ giới, trong đó có tối thiểu một lãnh đạo CSĐK là đăng kiểm viên và một lãnh đạo bộ phận kiểm định là đăng kiểm viên có kinh nghiệm thực hiện công tác kiểm định đủ 60 tháng.

Niên hạn mới của xe ô tô

Nghị định 89/2026 cũng quy định rõ cách xác định niên hạn sử dụng của xe cơ giới.

Cụ thể, Nghị định quy định niên hạn 25 năm tính từ năm sản xuất đối với xe ô tô chở hàng (xe ô tô tải), xe ô tô chở hàng chuyên dùng (xe ô tô tải chuyên dùng).

20 tính từ năm sản xuất đối với xe ô tô chở người có số người cho phép chở từ 9 người trở lên (không kể người lái xe), xe ô tô chở trẻ em mầm non, xe ô tô chở học sinh, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ.

15 tính từ năm sản xuất đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ.

Niên hạn sử dụng đối với xe tương tự xe cơ giới được áp dụng như các loại xe cơ giới nêu trên; bảo đảm phù hợp với từng chức năng, công dụng của từng loại xe tương tự.

Danh sách xe hết niên hạn sử dụng được tổng hợp trên cơ sở dữ liệu đăng kiểm xe cơ giới để phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát.

Nghị định 89/2026 cũng quy định về việc xác định năm sản xuất (Điều 19).

Năm sản xuất của xe được xác định căn cứ vào thông tin về năm sản xuất tại một trong các tài liệu theo thứ tự ưu tiên sau đây: Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu đối với xe nhập khẩu; phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước; Thông tin năm sản xuất của nhà sản xuất gắn trên xe; Kết quả tra cứu từ nhà sản xuất hoặc tài liệu do nhà sản xuất cung cấp.

Xe không có tài liệu, hồ sơ, cơ sở ở trên được coi là hết niên hạn sử dụng.