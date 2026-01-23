Quy định mới về số lượng, cơ cấu tỉ lệ các ngạch kiểm sát viên 23/01/2026 09:07

(PLO)- Theo Nghị quyết vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, tổng số kiểm sát viên của VKSND các cấp là 11.285 người, không bao gồm kiểm sát viên VKSND Tối cao.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 118/2026/UBTVQH15 quy định về số lượng, cơ cấu tỉ lệ các ngạch kiểm sát viên của VKSND và VKS quân sự.

Theo Nghị quyết vừa được ban hành, tổng số kiểm sát viên của VKSND các cấp là 11.285 người, không bao gồm kiểm sát viên VKSND Tối cao. Trong đó, VKSND Tối cao có 622 kiểm sát viên, với tỉ lệ kiểm sát viên cao cấp không quá 39,9%, kiểm sát viên trung cấp không quá 35,8%, còn lại là kiểm sát viên sơ cấp.

VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.

﻿Ảnh: HOÀNG HUY

Đối với VKSND cấp tỉnh, tổng số kiểm sát viên là 3.732 người; tỉ lệ kiểm sát viên cao cấp không quá 9,0%, kiểm sát viên trung cấp không quá 73,9%, còn lại là kiểm sát viên sơ cấp.

VKSND khu vực có 6.931 kiểm sát viên, trong đó kiểm sát viên cao cấp không quá 5,6%, kiểm sát viên trung cấp không quá 25,7%, còn lại là kiểm sát viên sơ cấp.

Nghị quyết cũng quy định tổng số kiểm sát viên của VKS quân sự các cấp là 448 người. Cụ thể, VKS quân sự trung ương có 42 kiểm sát viên, với tỉ lệ kiểm sát viên cao cấp không quá 81,0%, còn lại là kiểm sát viên trung cấp.

VKS quân sự quân khu và tương đương có 142 kiểm sát viên, trong đó kiểm sát viên cao cấp không quá 18,3%.

VKS quân sự khu vực có 264 kiểm sát viên, với tỷ lệ kiểm sát viên trung cấp không quá 22,7%, còn lại là kiểm sát viên sơ cấp.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua (12-1-2026). Trong thời gian thực hiện Nghị quyết số 225/2025/QH15 của Quốc hội, số lượng và cơ cấu kiểm sát viên ở từng cấp có thể được điều chỉnh theo sự điều động của Viện trưởng VKSND Tối cao nhưng không làm tăng tổng biên chế đã được giao và phải bảo đảm đúng cơ cấu theo quy định kể từ ngày 1-1-2029.