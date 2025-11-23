Quỹ khuyến học Nguyễn Hữu Cảnh trao học bổng và xe lăn cho sinh viên hiếu học 23/11/2025 07:27

(PLO)- Đại diện Quỹ khuyến học Nguyễn Hữu Cảnh, thông tin 50 em học sinh, sinh viên nhận học bổng đợt này đã vượt khó vươn lên trong học tập, nghiên cứu, tích cực tham gia các hoạt động xã hội đạt thành tích cao.

Hôm qua 22-11, Câu lạc bộ (CLB) Nhà giáo Quảng Bình tại TP.HCM và Quỹ khuyến học Nguyễn Hữu Cảnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2025) và trao học bổng Nguyễn Hữu Cảnh cho các em học sinh, sinh viên Quảng Bình có thành tích xuất sắc, hoàn cảnh khó khăn năm học 2025.

TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, Chủ nhiệm CLB Nhà giáo Quảng Bình chủ trì họp mặt.

Hội đồng hương Quảng Bình tại TP.HCM chúc mừng CLB Nhà giáo Quảng Bình tại TP.HCM.

Tại buổi họp mặt, các thầy, cô giáo hội viên CLB cùng các em học sinh, sinh viên cùng ôn lại lịch sử, ý nghĩa Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, khẳng định vai trò đặc biệt của người thầy trong sự nghiệp “trồng người”, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Mai Xuân Bình, Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Bình tại TPHCM tri ân các thầy cô giáo tại buổi họp mặt.

Trong trái tim mỗi người con Quảng Bình xa quê, hình ảnh người thầy, người cô không chỉ là người truyền đạt tri thức, mà còn là tấm gương là điểm tựa tinh thần, là người thắp lên khát vọng vượt khó vươn lên trong học tập, nghiên cứu, tích cực tham gia các hoạt động xã hội cho bao thế hệ học trò.

Các sinh viên đạt thành tích giỏi trong học tập, có hoàn cảnh khó khăn nhận bổng Nguyễn Hữu Cảnh.

Dịp này, CLB Nhà giáo Quảng Bình tại TP.HCM, Quỹ khuyến học Nguyễn Hữu Cảnh, Hội đồng hương Quảng Bình tại TP.HCM đã trao 50 suất học bổng và hai xe lăn cho học sinh, sinh viên quê Quảng Bình. Mỗi suất học bổng trị giá 2 triệu đồng.

Đặc biệt, các cá nhân, doanh nghiệp quê Quảng Bình cũ còn trao hai xe lăn và 10 triệu đồng cho em Ngô Thị Thu Hà, sinh viên năm nhất ngành tâm lý, ĐH Sư phạm TP.HCM bị khuyết tật, khó khăn đi lại.

Ngoài ra, các em sinh viên mồ côi cả bố lẫn mẹ còn nhận thêm các phần học bổng từ các cá nhân, doanh nghiệp.

Đại diện các doanh nghiệp trao học bổng cho học sinh - sinh viên.

Đặc biệt, có em sinh viên đạt các giải thưởng quốc tế, các bạn sinh viên năm cuối đã chủ động trao đổi với chương trình nhường lại phần học này cho bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Đây là hoạt động thường niên được Quỹ khuyến học Nguyễn Hữu Cảnh, CLB Nhà giáo Quảng Bình tại TP.HCM, Hội đồng hương Quảng Bình thực hiện nhằm động viên, khích lệ các em học sinh, sinh viên vượt khó vươn lên trong học tập, tích cực tham gia các hoạt động tại nhà trường và xã hội.

Chia về chuyện học và hoàn cảnh gia đình, sinh viên Cao Thị Trà My, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM bùi ngùi: Gia đình em thuộc hộ nghèo của xã biên giới vùng cao Thượng Hóa-Minh Hóa-Quảng Bình cũ (nay là xã Kim Phú-Quảng Trị). Kinh tế gia đình phụ thuộc chủ yếu vào trồng ngô, trồng lạc ở mảnh vườn nhỏ gần nhà.

Mất mùa, lũ lụt diễn ra triền miên, lạc rớt giá, vì vậy thu nhập rất bấp bênh, chỉ khoảng 12 triệu đồng/năm. Thu nhập ít ỏi chỉ đủ mua thuốc cho ba và sinh hoạt trong gia đình.

Ba em bị tai biến, để lại di chứng nặng nề là liệt toàn thân, đến nay đã 9 năm rồi. Mọi sinh hoạt hằng ngày đều phụ thuộc vào người thân trong gia đình.

Mẹ em năm nay đã hơn 60 tuổi, từ khi ba đổ bệnh thì mẹ là trụ cột chính trong gia đình. Mẹ vừa chăm sóc ba, vừa làm đồng áng để có tiền nuôi hai chị em ăn học đến nơi đến chốn.

Năm 2022 em đỗ đại học, nhưng vì kinh tế gia đình quá khó khăn, em quyết định nghỉ học đi làm một năm để có tiền đi học tiếp. Sau một năm đi làm thì em đủ số tiền đóng học phí một năm đại học, từ năm hai em vay vốn sinh viên, vừa đi làm thêm để đóng học phí...