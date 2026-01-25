Quyết toán thuế thu nhập cá nhân ở đâu khi có thu nhập từ nhiều nguồn? 25/01/2026 16:19

(PLO)- Từ ngày 14-2, người có thu nhập từ nhiều nơi quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế quản lý tổ chức trả thu nhập lớn nhất trong năm.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 373/2025, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2020 quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định mới là thay đổi cách xác định nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên.

Theo Điều 3 Nghị định 373/2025, cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ nhiều nơi sẽ nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả có tổng thu nhập lớn nhất trong năm. Trường hợp có nhiều nguồn thu nhập lớn nhất trong năm bằng nhau, cá nhân được lựa chọn nộp hồ sơ tại một trong các cơ quan thuế quản lý trực tiếp các tổ chức chi trả đó.

Đáng chú ý, nghị định mới lần đầu tiên quy định rõ cơ chế hỗ trợ chuyển hồ sơ trong trường hợp cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế không đúng cơ quan thuế có thẩm quyền. Cụ thể, nếu cá nhân nộp hồ sơ sai nơi, cơ quan thuế đã tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm căn cứ thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành thuế để hỗ trợ chuyển hồ sơ đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả thu nhập nhằm thực hiện quyết toán theo đúng quy định, thay vì yêu cầu cá nhân phải tự rút hồ sơ và nộp lại.

Trong khi đó, quy định trước đây tại điểm b.2 khoản 8 Điều 11 Nghị định 126/2020 xác định nơi quyết toán thuế dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, như: cá nhân đã đăng ký giảm trừ gia cảnh tại tổ chức nào, có thay đổi nơi làm việc hay không, tổ chức chi trả cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh hay không, tình trạng hợp đồng lao động (trên 3 tháng, dưới 3 tháng, khấu trừ 10%) hoặc nơi cư trú của cá nhân tại thời điểm quyết toán. Việc tồn tại nhiều tình huống pháp lý khác nhau khiến người nộp thuế khó xác định đúng cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ.

Nghị định 373/2025 đã rút gọn tiêu chí xác định nơi quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có nhiều nguồn thu. Ảnh minh họa: MINH TRÚC

Đáng lưu ý, Nghị định 126/2020 cũng chưa quy định rõ cơ chế xử lý đối với trường hợp cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN không đúng cơ quan thuế, dẫn đến thực tế nhiều hồ sơ bị trả lại, hoặc cá nhân phải tự xác định và nộp lại hồ sơ nhiều lần, phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.

So với quy định hiện nay, Nghị định 373/2025 đã đơn giản hóa tiêu chí xác định nơi quyết toán thuế TNCN, chuyển trọng tâm sang tiêu chí tổng thu nhập lớn nhất trong năm, đồng thời nâng cao trách nhiệm hỗ trợ của cơ quan thuế thông qua cơ chế chuyển hồ sơ trên hệ thống dữ liệu ngành. Quy định mới được kỳ vọng sẽ giảm sai sót thủ tục, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và phù hợp hơn với yêu cầu quản lý thuế hiện đại.