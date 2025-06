Roman Abramovich bất ngờ lên tiếng muốn trở lại Chelsea 11/06/2025 12:15

Roman Abramovich đã buộc phải bán Chelsea cho tập đoàn của Todd Boehly vào năm 2022 sau khi tỉ phú người Nga này bị đóng băng tài sản vì cuộc chiến giữa Nga và Ukraine và hiện ông đã lên tiếng về việc rời Stamford Bridge. Theo đó, Roman Abramovich bất ngờ lên tiếng muốn trở lại Chelsea.

Cựu ông chủ của Chelsea Roman Abramovich mong muốn được trở lại CLB nhưng đã thề sẽ không bao giờ sở hữu một CLB bóng đá nào nữa. Nhà tài phiệt người Nga đã có mặt trong giai đoạn thành công nhất lịch sử của The Blues.

Sau khi hoàn tất việc tiếp quản đội bóng ở phía Tây London vào năm 2003, Roman Abramovich giúp Chelsea giành 5 danh hiệu Premier League, 5 chiến thắng FA Cup và ba chức vô địch League Cup. Ông cũng giúp Chelsea chấm dứt thời gian dài chờ đợi vương miện châu Âu vào năm 2012, trước khi giành thêm danh hiệu Champions League thứ hai vào năm 2021.

Nhưng Roman Abramovich buộc phải rút khỏi Chelsea một năm sau đó do bị chính phủ Anh trừng phạt vì cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Sau đó, Todd Boehly và tập đoàn của Clearlake đã hoàn tất thương vụ mua lại Chelsea trị giá 4,25 tỉ bảng Anh.

Roman Abramovich bất ngờ lên tiếng muốn trở lại Chelsea nhưng chỉ để chào tạm biệt người hâm mộ. ẢNH: EPA

Và khi nói về sự ra đi của mình, Roman Abramovich đã tuyên bố rằng ông muốn trở lại Chelsea để tạm biệt CLB sau khi đã vạch ra một ranh giới hoàn toàn với quyền sở hữu một CLB bóng đá. Chia sẻ trong một cuốn sách mới có tựa đề Sanctioned: The Inside Story of the Sale of Chelsea FC và được tờ Daily Mail (Anh) đưa tin, Roman Abramovich cho biết: "Có lẽ một ngày nào đó sẽ có một tình huống mà tôi có thể tham dự một trận đấu (của Chelsea) và nói lời tạm biệt đúng mực, nhưng không gì hơn thế nữa.

Tôi không hứng thú với bất kỳ vai trò nào trong một CLB bóng đá, chắc chắn không phải vai trò chuyên nghiệp. Có thể có điều gì đó mà tôi có thể giúp đỡ các học viện và cầu thủ trẻ, trao nhiều cơ hội hơn cho những người có hoàn cảnh khó khăn, nếu có một sáng kiến ​​có thể tạo nên sự khác biệt. Nhưng đối với quyền sở hữu hoặc vai trò chuyên nghiệp tại một CLB, tôi đã xong với điều đó trong cuộc đời này”.

Sau khi bán Chelsea, Roman Abramovich buộc phải gửi 2,5 tỉ bảng Anh tiền thu được để hỗ trợ Ukraine. Nhưng hiện tại, số tiền đó vẫn nằm trong một tài khoản ngân hàng Anh, với việc chính phủ Anh hiện cho biết sẽ kiện người đàn ông 58 tuổi này.

Tuyên bố chung của Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves và Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Lammy có đoạn: "Chính phủ quyết tâm sử dụng số tiền thu được từ việc bán CLB bóng đá Chelsea cho các mục đích nhân đạo ở Ukraine.

Chúng tôi vô cùng thất vọng vì cho đến nay vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận về vấn đề này với ông Roman Abramovich. Mặc dù cánh cửa đàm phán vẫn mở, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ để theo đuổi vấn đề này thông qua tòa án nếu cần, để đảm bảo những người dân đang đau khổ ở Ukraine có thể hưởng lợi từ số tiền này càng sớm càng tốt."

Roman Abramovich đã bình luận về những lời buộc tội đó, không quan tâm đến chúng. "Có một câu nói cũ của Nga, "Chó sủa nhưng đoàn người vẫn tiếp tục đi”, và câu đó phù hợp ở đây", Roman Abramovich nói với tác giả của cuốn sách, Nick Purewal, “Bất kể tôi làm gì, mọi người sẽ luôn cáo buộc tôi có mục đích gì đó. Cuối cùng, tôi đã làm những gì tôi đã làm, chỉ đơn giản là cố gắng giúp đỡ”.

Cựu ngôi sao Chelsea John Obi Mikel gần đây tiết lộ rằng Roman Abramovich vẫn còn cảm thấy thất vọng về hoàn cảnh ông buộc phải bán Chelsea. Mikel nói: "Thật không may với những gì đã xảy ra, Roman Abramovich đã mất CLB bóng đá của mình. Tôi vẫn nói chuyện với những người thân cận với Roman Abramovich và điều đó vẫn khiến ông ấy đau lòng.

Roman Abramovich vẫn tức giận về những gì đã xảy ra. Roman Abramovich không vui khi mất đi "đứa con" của mình vì Chelsea Football Club là CLB bóng đá của ông ấy. Roman Abramovich thực sự quan tâm đến CLB bóng đá Chelsea, không chỉ các cầu thủ mà cả người hâm mộ”.