Saigontourist Group tham gia dấu ấn 50 năm tại Đại hội Đảng bộ UBND TP.HCM 25/08/2025 11:19

Sự kiện diễn ra vào ngày 23-8 vừa tại Sảnh hội trường – Bộ Tư lệnh thành phố, trưng bày các thành tựu nổi bật và ứng dụng công nghệ du lịch trong suốt hành trình 50 năm hình thành và phát triển của tập đoàn.

Lãnh đạo TP.HCM tham quan triển lãm Saigontourist Group - 50 năm vươn mình cùng đất nước.

Saigontourist Group với bề dày 50 năm vươn mình cùng đất nước, giới thiệu các ứng dụng công nghệ tiên tiến như phần mềm quản lý, giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, những mô hình, sáng kiến và thành tựu nổi bật đã làm nên thương hiệu của tập đoàn.

Khách tham quan tìm hiểu các sản phẩm của Saigontourist Group

Bên cạnh hoạt động triển lãm, Saigontourist Group cũng mang đến nhiều sản phẩm, dịch vụ đa dạng từ các đơn vị thành viên. Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (thuộc Saigontourist Group) đặc biệt giới thiệu các chương trình tour trong và ngoài nước đặc biệt là điểm đến du lịch, sản phẩm du lịch mới của TP.HCM với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP.HCM lắng nghe giới thiệu các sản phẩm, lịch sử của Saigontourist Group.

Thành lập từ ngày 01-8-1975, Saigontourist Group hiện quản lý hơn 100 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu vui chơi giải trí, trường đào tạo du lịch, trung tâm triển lãm hội nghị, hội thảo, sân golf, truyền hình cáp... Với bề dày kinh nghiệm và uy tín, tập đoàn đã và đang là đối tác tin cậy trong nhiều sự kiện quốc gia và quốc tế.