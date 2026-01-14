Sản phụ sinh em bé trên xe khi đang được CSGT dẫn đường đến bệnh viện 14/01/2026 15:43

(PLO)- CSGT dùng xe chuyên dụng để mở đường đưa sản phụ đi cấp cứu nhưng trong quá trình di chuyển người phụ nữ đã hạ sinh em bé khoẻ mạnh.

Ngày 14-1, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4, Phòng 6, Cục CSGT cho biết, vừa hỗ trợ một sản phụ sinh em bé ngay trên xe ô tô khi đang di chuyển đến bệnh viện.

Theo đó, khoảng 6 sáng cùng ngày, tổ công tác do Thiếu tá Uông Văn Điệp làm tổ trưởng trong quá trình hết ca trực trở về đơn vị.

CSGT hỗ trợ sản phụ sinh em bé an toàn.

Khi đến Km995 đường Hồ Chí Minh, đoạn giao nhau với cao tốc đoạn Vũng Áng-Bùng (nút giao Đồng Hới) tỉnh Quảng Trị thì gặp ô tô BKS73A-332.04 do anh Nguyễn Văn Sỹ ở xã Lệ Thủy điều khiển, chở theo chị Nguyễn Thị Khánh Huyền đang trở dạ ngay trên xe.

Lúc này, tổ công tác đã dùng xe CSGT dẫn đường cho xe cá nhân chở chị Huyền tới Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba ở phường Đồng Hới kịp thời.

Trong quá trình di chuyển, chị Huyền đã sinh một bé trai nặng khoảng 3,2 kg an toàn.