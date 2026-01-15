Sáng nay, tòa xét xử vụ sai phạm khi cổ phần hóa Tổng công ty Tín Nghĩa 15/01/2026 06:00

(PLO)- Các bị cáo thực hiện không đúng quy định trong việc cổ phần hóa Tổng công ty Tín Nghĩa, gây thất thoát tiền của Nhà nước gần 46 tỉ đồng.

Ngày 15-1, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Văn Huệ (71 tuổi, cựu phó giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Đồng Nai, thành viên Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Tín Nghĩa), Quách Văn Đức (67 tuổi, cựu tổng giám đốc Tổng công ty Tín Nghĩa) và Đỗ Ngọc Mai (61 tuổi, cựu phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Nai, Trưởng Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Tín Nghĩa) về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo cáo trạng, Tổng công ty Tín Nghĩa là doanh nghiệp nhà nước thuộc Tỉnh ủy Đồng Nai quản lý.

Để thực hiện quy trình cổ phần hoá, Tổng công ty Tín Nghĩa đã lập phương án sử dụng đất và đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt hơn 2.211 ha đang quản lý, sử dụng và triển khai thực hiện các dự án đầu tư.

Trong đó có gần 5 ha đất phải xác định lại giá trị quyền sử dụng đất và được Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam xác định giá đất là hơn 128 tỉ đồng, nhưng Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự tỉnh Đồng Nai có kết luận có giá trị hơn 173 tỉ đồng, chênh lệch hơn 45 tỉ đồng, tương ứng phần vốn của Tỉnh ủy Đồng Nai tại Tổng công ty Tín Nghĩa.

Do đó, Tổng công ty Tín Nghĩa đã vi phạm trong xác định giá trị quyền sử dụng đất đưa vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa.

Tổng công ty Tín Nghĩa.

Ngoài ra, Tổng công ty Tín Nghĩa còn còn vi phạm trong khi cổ phần hóa khi xác định giá trị 4 tài sản, gồm: Trạm dừng Xuân Lộc, Trạm dừng Tân Phú, Xí nghiệp Xây dựng và Nhà máy gạch.

Cụ thể, sổ sách ghi năm 2014 của Tổng công ty Tín Nghĩa có 4 tài sản trên giá trị gần 146 tỉ đồng. Năm 2015, Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam xác định lại là gần 226 tỉ đồng, nhưng khi bán, Tổng công ty Tín Nghĩa cho rằng giá người mua đưa ra thấp nên đề nghị Tỉnh ủy Đồng Nai cho phép dùng giá ghi sổ sách làm giá trị của các tài sản.

Trước đề nghị của Tổng công ty Tín Nghĩa, tháng 9-2015, Sở Tài chính Đồng Nai đã tiến hành họp 2 lần để thẩm định hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp. Tham dự cuộc họp có ông Huỳnh Văn Huệ chủ trì, bà Đỗ Ngọc Mai và ông Quách Văn Đức cùng nhiều lãnh đạo của Tổng công ty Tín Nghĩa.

Tại cuộc họp đã thống nhất giá trị 4 tài sản, trình Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai xem xét xác định theo giá trị sổ sách là gần 146 tỉ đồng.

Từ đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cũng họp thống nhất theo giá trị sổ sách kế toán gần 146 tỉ đồng, nhưng kết luận giám định tài sản xác định 4 tài sản vào thời điểm đó tổng giá trị là 227 tỉ đồng. Như vậy, định giá thấp hơn gần 81 tỉ đồng, sẽ giảm số tiền này ở phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp khi công bố cổ phần hóa.

Ngoài ra, Tổng công ty Tín Nghĩa còn vi phạm trong việc bán gần 78 triệu cổ phần cho cán bộ, công nhân viên, người lao động với giá 10.200 đồng/cổ phần.

Theo đó, ngày 24-12-2015, bà Đỗ Ngọc Mai chủ trì họp Ban chỉ đạo cổ phần hoá Tổng công ty Tín Nghĩa, thống nhất phương án cổ phần hóa theo nội dung Tổng công ty đề xuất, ông Huỳnh Văn Huệ có ý kiến việc bán thêm gần 8 triệu cổ phần cho cán bộ, nhân viên là phù hợp.

Sau đó, bà Đỗ Ngọc Mai có tờ trình và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa. Tổng công ty Tín Nghĩa bán gần 8 triệu cổ phần với số tiền gần 80 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định việc bán gần 8 triệu cổ phần không đúng quy định và bán thấp hơn so với Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM đưa ra là hơn 8,7 tỉ đồng. Do đó, việc bán cổ phần của Tổng công ty Tín Nghĩa đã gây thất thoát cho Tỉnh ủy Đồng Nai số tiền hơn 8,7 tỉ đồng.

Cáo trạng cáo buộc bị can Đỗ Ngọc Mai trực tiếp phụ trách lĩnh vực tài chính đảng và làm Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Tín Nghĩa, Huỳnh Văn Huệ - phó giám đốc Sở Tài chính đã thực hiện không đúng các quy định của pháp luật gây thất thoát số tiền gần 46 tỉ đồng của nhà nước khi hoàn thành cổ phần hóa Tổng công ty Tín Nghĩa.

Đối với bị cáo Quách Văn Đức là tổng giám đốc Công ty Tín Nghĩa, đã không thực hiện việc xin ý kiến UBND tỉnh Đồng Nai về giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá trị doanh nghiệp, kiến nghị 4 tài sản bán thấp hơn giá thực tế, đã làm giảm vốn nhà nước tại doanh nghiệp khi cổ phần hóa, bán gần 8 triệu cổ phần không đúng quy định đã gây thất thoát số tiền của Nhà nước gần 46 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, bị can Đỗ Ngọc Mai, Quách Văn Đức phải chịu trách nhiệm cao hơn bị can Huỳnh Văn Huệ về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.