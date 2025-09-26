Sắp cưỡng chế 8 hộ dân không bàn giao đất trong khu vực Đại học Quốc gia TP.HCM 26/09/2025 17:23

(PLO)- Sau hàng chục năm vận động thuyết phục, nhưng người dân trong khu Đại học Quốc gia TP.HCM vẫn không bàn giao mặt bằng.

UBND phường Đông Hòa, TP.HCM vừa tổ chức họp bàn phương án cưỡng chế thu hồi đất đối với 8 trường hợp nằm trong khu quy hoạch xây dựng Đại học Quốc gia TP.HCM.

Phường Đông Hòa lên phương án cưỡng chế khu đất người dân chưa bàn giao nằm trong quy hoạch của Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: CH

Có ba khu vực phải cưỡng chế gồm: khu Trường Đại học Sức khỏe (đường Tôn Thất Tùng), khu cây xanh CX14 (đường Galile Galileo) và khu ký túc xá B (đường Lương Định Của). Tổng diện tích sẽ cưỡng chế khoảng hơn 5 ha.

8 trường hợp trên khu đất này đã được chính quyền địa phương đến làm việc nhiều lần để vận động, thuyết phục nhưng đến nay vẫn chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Theo UBND phường Đông Hòa, hiện nay trên khu đất này chủ yếu là nhà tạm, chuồng trại, đất trống.

Ban cưỡng chế do UBND phường Đông Hòa thành lập, huy động lực lượng liên ngành gồm công an, y tế, điện lực, cấp nước, viễn thông và các đơn vị công ích.

Tại cuộc họp, lãnh đạo phường Đông Hòa cho biết,nguyên tắc cưỡng chế phải tuân thủ đúng trình tự pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tính mạng và tài sản.

Khu vực Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động tiếp tục được địa phương triển khai song song để hạn chế phát sinh khiếu nại. Toàn bộ quá trình cưỡng chế sẽ được lập biên bản, ghi hình nhằm phục vụ lưu trữ hồ sơ và xử lý nếu có khiếu nại sau này.

Hiện tại UBND phường Đông Hòa vẫn chưa chốt thời gian tiến hành cưỡng chế.

Được biết, Dự án Đại học Quốc gia TP.HCM là công trình trọng điểm quốc gia, được quy hoạch từ năm 1997 với quy mô hàng trăm ha. Việc thu hồi, bàn giao đất sạch cho dự án được xem là nhiệm vụ cấp bách, tạo quỹ đất cho xây dựng hạ tầng giáo dục – đào tạo, góp phần thúc đẩy phát triển đô thị hiện đại tại khu vực Đông Hòa.