Sát hại vợ hờ vì níu kéo tình cảm không thành 28/11/2025 15:07

(PLO)- Níu kéo tình cảm không thành, Nguyễn Văn Sơn đã dùng kéo tấn công người yêu nhiều nhát; nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Ngày 28-11, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sơn (44 tuổi, quê Gia Lai) mức án tử hình về tội giết người.

HĐXX buộc bị cáo Sơn bồi thường cho gia đình bị hại 400 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Sơn và bà TTP sống chung như vợ chồng tại phường Chánh Hiệp, TP.HCM. Đến ngày 7-3, cả hai phát sinh mâu thuẫn dẫn đến chia tay. Sau đó, Sơn chuyển đến phường Thuận Giao, TP.HCM sinh sống.

Sơn nhiều lần yêu cầu nối lại tình cảm nhưng bà P không đồng ý. Sơn liền nảy sinh ý định sát hại bà P bằng cách mua xăng đốt nạn nhân.

Bị cáo Sơn tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: SONG MAI

Chiều 15-3, Sơn mang theo 1,5 lít xăng và lái xe ôtô đến nhà trọ của bà P. Cả hai nói chuyện. Khi thấy bà P vẫn tỏ thái độ không muốn hàn gắn tình cảm, Sơn liền lấy cây kéo trong xe ôtô xông tới đâm nhiều nhát vào người bà P.

Bị Sơn đâm, bà P bỏ chạy ra ngoài và gục xuống lề đường rồi kêu cứu. Cùng lúc này, một số người dân xung quanh phát hiện sự việc nên dùng dép, gạch đá ném về phía Sơn để can ngăn.

Sau đó, Sơn mang kéo vứt vào xe ôtô rồi lấy xăng đổ xăng lên người mình và bà P rồi bật lửa đốt nhưng không cháy. Cùng lúc này, một số người dân đã xông đến can ngăn, khống chế và giao Sơn giao cho công an.

Bà P được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Theo kết quả xét nghiệm, Sơn dương tính với ma túy vào ngày xảy ra vụ án. Đối với hành vi này, Sơn đã bị cơ quan công an xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Sơn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.