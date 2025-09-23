Vụ nghi dùng súng bắn mẹ và vợ hờ rồi tự sát: Tình hình các nạn nhân giờ ra sao? 23/09/2025 18:30

(PLO)- Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận điều trị các nạn nhân trong vụ nghi dùng súng bắn mẹ và vợ hờ rồi tự sát, trong đó 1 người bị vết thương xuyên cổ.

Chiều 23-9, liên quan vụ nghi dùng súng bắn mẹ và vợ hờ rồi tự sát ở Tây Ninh, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết khoa Cấp cứu có tiếp nhận các nạn nhân trong vụ việc này vào ngày 22-9.

Cụ thể, bệnh nhân thứ nhất là TTA (40 tuổi) nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, chỉ có vết thương đã được khâu vá ở vùng cung mày.

Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận điều trị các nạn nhân trong vụ nghi dùng súng bắn mẹ và vợ hờ rồi tự sát ở Tây Ninh. Ảnh: BVCC

ThS.BS Dương Quang Minh, khoa Chấn thương sọ não, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân được chụp CT-scan sọ não, CT-scan cột sống cổ để theo dõi sát, kết quả đều trong giới hạn bình thường, không có máu tụ trong não.

“Bệnh nhân A chỉ bị vết thương vùng cung mày và sưng nề ở vùng cổ, mặt. Chúng tôi tiếp tục theo dõi và điều trị thêm. Với tình trạng này, chúng tôi chỉ cần cho kháng sinh, truyền dịch, giảm đau và theo dõi trong vòng vài ba ngày. Nếu bệnh nhân ổn định, chúng tôi sẽ cho xuất viện về nhà theo dõi thêm” – bác sĩ Minh nói.

Bệnh nhân TTA (40 tuổi) đang điều trị ở khoa Chấn thương sọ não. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân thứ 2 trong vụ nghi dùng súng bắn mẹ và vợ hờ ở Tây Ninh là NTP (63 tuổi) nhập viện trong tình trạng khá nặng.

TS.BS Trần Minh Trí, Phó khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân liệt hoàn toàn tứ chi. Theo bệnh án tuyến dưới chuyển đến, bệnh nhân bị vết thương xuyên cổ do đạn bắn.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ tiến hành chẩn đoán, chụp CT- scan. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị tổn thương hoàn toàn cột sống cổ C4 do vết thương đạn bắn.

Hình ảnh X-quang cũng cho thấy mảnh đạn còn nằm ở vai bên phải. Điều này có nghĩa là vết thương xuyên từ góc hàm bên trái, đi qua thân sống và xuống dưới vai phải.

Bệnh nhân NTP (63 tuổi) nhập viện trong tình trạng khá nặng. Ảnh: BVCC

Quá trình di chuyển, thân sống vỡ hoàn toàn, gây tổn thương tủy, khiến bệnh nhân liệt hoàn toàn tứ chi, mất cảm giác từ vai trở xuống.

Khi tiếp nhận, bác sĩ điều trị bất động cột sống cổ, chống phù tủy, điều trị giảm đau và theo dõi sát bệnh nhân. Tuy nhiên, tiên lượng của bệnh nhân rất dè dặt vì tổn thương ban đầu quá nặng, gây tổn thương tủy hoàn toàn.

“Chấn thương cột sống cổ thường gặp tại khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, chủ yếu do tai nạn giao thông, tai nạn lao động. Riêng những trường hợp tổn thương cột sống cổ do đạn bắn thì rất hiếm, chỉ thỉnh thoảng xảy ra. Tình trạng hiện tại của bệnh nhân này khá nặng” – bác sĩ Trí thông tin.