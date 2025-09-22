Nghi dùng súng bắn mẹ và vợ hờ rồi tự sát 22/09/2025 17:15

(PLO)- Người đàn ông nghi dùng súng bắn mẹ và vợ hờ rồi cố thủ trong nhà, tự sát.

Ngày 22-9, thông tin từ xã Cần Giuộc (tỉnh Tây Ninh) cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục giám định hiện trường, làm rõ vụ việc khiến một người chết, hai người bị thương xảy ra trên địa bàn.

Gần 11 giờ trưa cùng ngày (22-9), tại xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh, người dân báo công an địa phương sau khi nghe nhiều tiếng nổ phát ra từ nhà bà NTP (63 tuổi, ngụ ấp An Ninh, xã Cần Giuộc).

Người dân đưa một nạn nhân bị thương đi cấp cứu. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, ông ĐTA (53 tuổi, quê xã Định Quán, Đồng Nai) sống chung như vợ chồng với bà TTA (40 tuổi, con gái bà P). Trong lúc mâu thuẫn, ông A đã dùng một vật giống súng gây thương tích cho bà P và bà TA. Sau đó ông ĐTA cố thủ trong nhà, tự sát.

Nhận tin báo, công an xã Cần Giuộc nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh điều tra.