Nghi án chồng giết vợ rồi tự sát do mâu thuẫn gia đình 11/08/2025 22:05

(PLO)- Công an An Giang điều tra vụ hai vợ chồng tử vong tại nhà riêng ở phường Long Xuyên, nghi do mâu thuẫn gia đình, người chồng giết vợ rồi tự sát.

Tối 11-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ hai vợ chồng được phát hiện tử vong tại nhà riêng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, anh DTP (ngụ phường Long Xuyên) đến nhà thì phát hiện cha mẹ là ông DVP (63 tuổi, ngụ đường Lê Minh Ngươn, Long Xuyên) và bà LTT (64 tuổi) tử vong trong phòng ngủ, trên người có nhiều vết đâm.

Căn nhà nơi phát hiện hai vợ chồng tử vong nghi người chồng giết vợ do mâu thuẫn gia đình.

Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ phối hợp Công an phường Long Xuyên khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ nguyên nhân.

Bước đầu, cơ quan điều tra nhận định có thể do mâu thuẫn gia đình, ông P đã dùng dao đâm bà T tử vong rồi tự sát. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ nghi án chồng giết vợ trên