Sau gần 1 năm chuyển giao bắt buộc, 4 ngân hàng hoạt động ra sao? 10/10/2025 14:22

(PLO)- Bốn ngân hàng chuyển giao bắt buộc là CBBank, Oceanbank, GPBank, DongABank đã có nhiều chuyển biến tích cực về mô hình, tài chính và công nghệ, góp phần phục hồi hệ thống ngân hàng.

Tin từ TTXVN cho hay, sau gần 1 năm thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc của 4 ngân hàng CBBank, Oceanbank, GPBank và DongABank, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đánh giá các ngân hàng này đã "có nhiều chuyển biến tích cực".

Theo Thống đốc, về cơ bản, các ngân hàng được chuyển giao bắt buộc đã hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức và kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao; đã thực hiện thay đổi tên, nhận diện thương hiệu và ra mắt thương hiệu mới để tận dụng tối đa sức mạnh thương hiệu bảo trợ của các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc, tạo dựng niềm tin cho khách hàng.

Cũng theo Thống đốc, các ngân hàng được chuyển giao bắt buộc đã tích cực rà soát, sắp xếp lại mạng lưới hoạt động, đồng thời đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận, cho phép phát triển, mở rộng mạng lưới để có thể tối ưu chi phí hoạt động cũng như khả năng tiếp cận, phát triển quy mô khách hàng.

Các ngân hàng được chuyển giao bắt buộc đang từng bước nâng cấp, chuyển đổi hệ thống công nghệ thông tin với mục tiêu đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh liên tục cũng như đảm bảo an toàn an ninh thông tin của ngân hàng.

Bên cạnh đó, tình hình hoạt động của các ngân hàng được chuyển giao bắt buộc đã có những chuyển biến tích cực như quy mô tổng tài sản, vốn huy động, dư nợ đều tăng trưởng cao.

Đặc biệt, nợ xấu từng bước được xử lý, một số ngân hàng hoạt động đã có lãi hoặc giảm lỗ so với cùng kỳ năm 2024.

Về cơ bản, 4 ngân hàng được chuyển giao bắt buộc bước đầu đã bám sát và thực hiện kế hoạch năm đầu tiên trong giai đoạn 1 của Phương án chuyển giao bắt buộc.