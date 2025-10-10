Sau gần 1 năm chuyển giao bắt buộc, 4 ngân hàng hoạt động ra sao?

Tin từ TTXVN cho hay, sau gần 1 năm thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc của 4 ngân hàng CBBank, Oceanbank, GPBank và DongABank, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đánh giá các ngân hàng này đã "có nhiều chuyển biến tích cực".
Theo Thống đốc, về cơ bản, các ngân hàng được chuyển giao bắt buộc đã hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức và kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao; đã thực hiện thay đổi tên, nhận diện thương hiệu và ra mắt thương hiệu mới để tận dụng tối đa sức mạnh thương hiệu bảo trợ của các ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc, tạo dựng niềm tin cho khách hàng.
Cũng theo Thống đốc, các ngân hàng được chuyển giao bắt buộc đã tích cực rà soát, sắp xếp lại mạng lưới hoạt động, đồng thời đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét chấp thuận, cho phép phát triển, mở rộng mạng lưới để có thể tối ưu chi phí hoạt động cũng như khả năng tiếp cận, phát triển quy mô khách hàng.
Các ngân hàng được chuyển giao bắt buộc đang từng bước nâng cấp, chuyển đổi hệ thống công nghệ thông tin với mục tiêu đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh liên tục cũng như đảm bảo an toàn an ninh thông tin của ngân hàng.
Bên cạnh đó, tình hình hoạt động của các ngân hàng được chuyển giao bắt buộc đã có những chuyển biến tích cực như quy mô tổng tài sản, vốn huy động, dư nợ đều tăng trưởng cao.
Đặc biệt, nợ xấu từng bước được xử lý, một số ngân hàng hoạt động đã có lãi hoặc giảm lỗ so với cùng kỳ năm 2024.
Về cơ bản, 4 ngân hàng được chuyển giao bắt buộc bước đầu đã bám sát và thực hiện kế hoạch năm đầu tiên trong giai đoạn 1 của Phương án chuyển giao bắt buộc.
Vào tháng 11-2024 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã công bố việc chuyển giao CBBank cho Vietcombank và Oceanbank cho MBBank. Hoạt động chuyển giao tương tự đã được công bố vào tháng 1-2025, với việc chuyển giao GPBank cho VPBank và DongABank cho HDBank.
Việc chuyển giao được thực hiện theo chương trình tái cơ cấu của Ngân hàng Nhà nước nhằm bảo vệ các chủ nợ và phục hồi hoạt động của các ngân hàng trở lại bình thường. Trước khi chuyển giao, 4 ngân hàng được Ngân hàng Nhà nước kiểm soát đặc biệt sau nhiều năm tích lũy đáng kể nợ xấu và lỗ lũy kế.
Ngay sau khi nhận chuyển giao, các ngân hàng mẹ đã nhanh chóng triển khai loạt biện pháp cải tổ toàn diện. Bốn ngân hàng yếu kém cũng đã “thay tên đổi họ,” định vị lại thương hiệu theo hướng ngân hàng số thế hệ mới.
Các ngân hàng mẹ đồng thời còn chuyển giao công nghệ, giải pháp quản trị hiện đại, mở ra hành trình mới cho những tổ chức tín dụng từng bị xem là “cục máu đông” của hệ thống.