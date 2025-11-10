Sau tiếng nổ ở trụ điện, cả tổ dân phố và một số công ty mất điện 10/11/2025 20:05

(PLO)- Sau tiếng nổ lớn, tổ dân phố tại phường Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) mất điện, một số công ty phải dừng hoạt động.

Chiều 10-11, một tiếng nổ lớn phát ra tại trụ điện đầu đường số 4 – Khu công nghiệp Hòa Khánh (phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) khiến hàng trăm hộ dân và một số công ty mất điện.

Trụ điện phát ra tiếng nổ. Ảnh: PV

Theo người dân, khoảng 17 giờ 40, trụ điện này bất ngờ phát nổ lớn kèm theo lửa, khói bốc lên. Ngay lập tức, điện trong khu vực tổ dân phố 83 và chợ Thanh Vinh bị mất hoàn toàn.

Vụ nổ khiến một số công ty trong Khu công nghiệp Hòa Khánh phải tạm dừng hoạt động. Nhiều quán ăn, cửa hàng dọc đường Âu Cơ (đoạn qua chung cư nhà ở xã hội Hòa Khánh) và chợ Thanh Vinh không thể buôn bán vào giờ cao điểm.

Một công ty bị mất điện, phải tạm dừng hoạt động. Ảnh: PV

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an TP Đà Nẵng đã điều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy, khống chế nguồn lửa.

Ngành điện lực cũng cử nhân viên khẩn trương có mặt kiểm tra, khắc phục sự cố để cấp điện trở lại sớm nhất cho người dân.

Nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.