Nổ lớn tại thánh đường Hồi giáo ở Indonesia, 54 người bị thương 07/11/2025 16:51

(PLO)- Chiều 7-11 xảy ra vụ nổ lớn tại một thánh đường Hồi giáo ở thủ đô Jakarta (Indonesia) khiến 54 người bị thương, cảnh sát đang xác minh khả năng khủng bố.

Đầu giờ chiều 7-11 xảy ra một vụ nổ trong giờ cầu nguyện tại thánh đường Hồi giáo trong khuôn viên Trường Trung học Phổ thông Nhà nước số 72 tại thủ đô Jakarta, khiến 54 người bị thương, theo hãng tin Reuters.

Ngôi trường tọa lạc tại khu vực Kelapa Gading (Bắc Jakarta, Indonesia).

Truyền thông Indonesia dẫn lời Trưởng cảnh sát thành phố Jakarta - ông Asep Edi Suheri cho biết các nạn nhân bị thương với nhiều mức độ khác nhau, trong đó có người bị bỏng nặng. Toàn bộ những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ nổ và đã lập các điểm hỗ trợ tại 2 bệnh viện để giúp thân nhân tìm kiếm người bị thương.

Cảnh sát vũ trang đứng gác trước Trường Trung học Phổ thông Nhà nước số 72 ở Bắc Jakarta (Indonesia) sau vụ nổ khiến hàng chục người bị thương ngày 7-11. Ảnh: Antara

Theo hãng tin Antara, Đơn vị đặc nhiệm chống khủng bố Densus 88 đã được điều động để xác minh khả năng vụ việc có liên quan khủng bố hay không.

Người phát ngôn cảnh sát Jakarta - ông Budi Hermanto, cho biết đội rà phá bom đã phong tỏa hiện trường nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra thêm vụ nổ và thu thập bằng chứng pháp y.

“Chúng tôi phải bảo đảm khu vực an toàn trước khi tiếp tục điều tra. Hiện vẫn chưa xác định được nguồn gốc hoặc nguyên nhân chính xác của vụ nổ” - ông Budi nói thêm.

Giới chức địa phương cho biết đang xem xét nhiều khả năng, bao gồm chập điện, thiết bị điện tử gặp sự cố hoặc hành động cố ý gây nổ.

Hình ảnh do các kênh truyền hình KompasTV và MetroTV phát sóng cho thấy khu vực nhà thờ đã bị phong tỏa, xe cứu thương túc trực tại hiện trường. Nhà thờ không có dấu hiệu hư hại nghiêm trọng.