Sở An toàn thực phẩm TP.HCM thông tin việc kiểm tra công ty của Ngân Collagen 17/10/2025 16:59

(PLO) - Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã kiểm tra sản phẩm và công ty của “Ngân Collagen”, chia sẻ thông tin cho Công an TP.HCM.

Ngày 17-10, lãnh đạo Sở An toàn thực phẩm TPHCM xác nhận đơn vị đã trao đổi, chia sẻ thông tin về sản phẩm và công ty của “Ngân Collagen” (tên thật Trần Thị Bích Ngân) với Công an TP.HCM.

Vị lãnh đạo cho biết, đã kiểm tra công ty của ‘Ngân Collagen’ nhưng địa điểm công ty đã ngưng hoạt động nên không thể lấy mẫu sản phẩm để kiểm nghiệm. Vì vậy, Sở An toàn thực phẩm đã chia sẻ toàn bộ thông tin với Công an TP.HCM.

Ngân Collagen là chủ Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N - Collagen. Ảnh: MXH

Trước đó, tháng 5-2025, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, lấy mẫu kiểm nghiệm một số sản phẩm do Ngân Collagen quảng cáo.

Cụ thể, qua hậu kiểm về công bố và quảng cáo sản phẩm thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm phát hiện một số sản phẩm của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N - Collagen, do cá nhân có biệt danh Ngân Collagen quảng cáo các sản phẩm kẹo táo thải mỡ bụng, N-collagen chanh plus vi phạm quy định.

Cục An toàn thực phẩm đã kiểm tra, rà soát trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến, kết quả cho thấy Cục chưa cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho sản phẩm có tên kẹo táo thải mỡ bụng và N-collagen chanh plus.

Qua rà soát trên môi trường mạng, hình ảnh nhãn của 2 sản phẩm này ghi nhóm sản phẩm là thực phẩm bổ sung, thông tin cụ thể như sau:

Sản phẩm kẹo táo thải mỡ bụng do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N-Collagen, địa chỉ tại 28 đường lô B, TDC Cảng sông Phú Định, phường 16, quận 8, TP.HCM, phân phối độc quyền.

Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng và phân phối sản phẩm là Công ty TNHH Hoàng Châu Pharm, địa chỉ tại số 24 ngõ 8/11 đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Sản phẩm được sản xuất tại Công ty TNHH dược phẩm Vesco, địa chỉ tại điểm công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Sản phẩm N-collagen chanh plus do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N-Collagen, địa chỉ tại 28 Đường 16, KĐT Cảnh Sông Phú, phường Tân Phú, quận 7, TP.HCM, phân phối.

Thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm là Công ty TNHH Bequen, địa chỉ tại Điểm công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Sản phẩm được sản xuất tại Công ty TNHH dược phẩm Visco, địa chỉ tại xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Căn cứ theo quy định tại Nghị định 15/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, nhóm sản phẩm thực phẩm bổ sung đã được phân cấp cho địa phương quản lý.

Vì vậy, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất các sản phẩm trên, đồng thời tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm để xác định chất cấm (nếu có) để xử lý theo quy định.