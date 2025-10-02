Sở NN&MT TP.HCM tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện dự án nhà ở thương mại 02/10/2025 16:11

(PLO)- Sở NN&MT TP.HCM vừa có thông báo gửi đến các tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171/2024/QH15.

Sở NN&MT TP.HCM vừa có vừa thông báo (lần 2) về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thực hiện dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171/2024 của Quốc hội về thí điểm triển khai dự án thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

Theo đó, Sở NN&MT TP thông báo đến các tổ chức có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất với các thông tin như sau:

Hồ sơ đăng ký sẽ thực hiện dự án theo mẫu, tài liệu gửi kèm theo bao gồm: Bản sao một trong các giấy tờ chứng minh đang có quyền sử dụng đất quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 75/2025 đối với trường hợp đang có quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; trích lục bản đồ hoặc bản đồ, sơ đồ vị trí khu đất đề xuất thực hiện dự án thí điểm và các loại giấy tờ khác (nếu có).

Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án thông báo đến hết 17 giờ ngày 30-10.

Sở NN&MT TP.HCM thông báo các tổ chức nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án nhà ở thương mại. Ảnh: THUẬN VĂN

Hồ sơ đăng ký nộp trực tiếp hoặc trực tuyến theo một trong các phương thức sau:

Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (Sở NN&MT TP.HCM);

Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích;

Nộp trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công TP hoặc hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TP.

Trước đó, HĐND TP.HCM chấp thuận thông qua danh mục 54/74 khu đất thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

Nghị quyết 171/2024 quy định thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất trên phạm vi toàn quốc đối với các trường hợp sau đây:

Dự án của tổ chức kinh doanh bất động sản nhận quyền sử dụng đất; dự án của tổ chức kinh doanh bất động sản đang có quyền sử dụng đất; dự án của tổ chức kinh doanh bất động sản đang có quyền sử dụng đất và nhận quyền sử dụng đất; dự án của tổ chức kinh doanh bất động sản được các tổ chức đang sử dụng đất thành lập để thực hiện dự án nhà ở thương mại trên diện tích của cơ sở sản xuất, kinh doanh phải di dời do ô nhiễm môi trường, cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

Việc thực hiện dự án thí điểm phải đáp ứng các điều kiện: Phạm vi khu đất, thửa đất thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; phạm vi khu đất, thửa đất thực hiện dự án phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương đã được phê duyệt...