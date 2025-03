Solskjaer chỉ ra lý do Amorim thất bại ở MU 02/03/2025 07:30

(PLO)- Ole Gunnar Solskjaer chỉ ra lý do Amorim thất bại ở MU là vì không có được lực lượng như ý muốn.

Manchester United thực sự tệ hại kể từ khi Ruben Amorim đến Old Trafford và cựu HLV của “quỷ đỏ” Ole Gunnar Solskjaer đã chỉ ra một vấn đề lớn trong mùa giải tệ hại của CLB. Ole Gunnar Solskjaer biết mọi chuyện đang không ổn với Ruben Amorim tại Manchester United và không tin rằng đó hoàn toàn là lỗi của chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

MU thi đấu càng thảm hại hơn kể từ khi bổ nhiệm Ruben Amorim làm người kế nhiệm Erik ten Hag. Amorim chỉ thắng được năm trong số 16 trận tại Premier League cho đến nay, khiến MU đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng.

Một số cầu thủ MU đã phải vật lộn để thích nghi với đội hình 3-4-2-1 (3-4-3) của Amorim. Và Solskjaer tin rằng vấn đề bắt đầu từ đội hình gồm những ngôi sao được ký hợp đồng dưới thời nhiều HLV trước đó của MU.

Solskjaer chỉ ra lý do Amorim thất bại ở MU. ẢNH: GETTY

Khi được tờ The Athletic (Anh) hỏi liệu có phải văn hóa sa thải HLV đang diễn ra quá mức tại Old Trafford hay không, chiến lược gia người Na Uy Solskjaer chỉ ra lý do Amorim thất bại ở MU khi trả lời: “Điều đó dành cho những thành viên ở cấp cao nhất (của Manchester United), nhưng vấn đề là HLV lại chơi với các cầu thủ từ đời các HLV trước.

Tôi nhớ một khoảng thời gian tuyệt vời ở Manchester United, trừ sáu tuần cuối cùng của tôi ở đó. Những con người tuyệt vời và văn hóa nằm ở con người. Trở lại Manchester United giống như trở về với gia đình tôi, như thể tôi chưa từng xa cách. Nhưng Besiktas cũng giống như một CLB gia đình, tôn trọng lẫn nhau. Có những nhân viên đã ở đây 10, 20, 30 năm”.

Solskjaer, 52 tuổi, đã dành gần ba năm dẫn dắt MU và hiện là HLV trưởng Besiktas, không giành được danh hiệu nào ở "quỷ đỏ" trước khi bị sa thải vào tháng 11 năm 2021 sau trận thua sốc trước Watford. Và mặc dù mọi thứ diễn ra không như ý với Solskjaer tại MU, ông vẫn tự hào về công việc mình đã làm tại CLB này trước những thách thức mà ông phải đối mặt.

“Sáu tuần cuối cùng của tôi ở Manchester United thật khó khăn, tôi không thể phủ nhận điều đó, nhưng chúng tôi cũng đứng đầu bảng Champions League”, Solskjaer nói thêm, “Chính hai trận đấu với Man City và Watford đã làm nên điều đó (MU thua nên Solskjaer bị sa thải), nhưng tôi vẫn cho rằng việc về nhì và ba trong hai mùa giải trọn vẹn của tôi không phải là tệ khi xét đến trình độ ở Premier League.

Chúng tôi cũng đã lọt vào trận chung kết cúp châu Âu (Europa League), nhưng tôi hiểu ý của Jose Mourinho khi ông ấy nói rằng thành tích tốt nhất của ông là đưa Manchester United của mình lên vị trí thứ hai tại Premier League”.

Amorim chưa có được người mình cần để phù hợp với sơ đồ 3-4-3. ẢNH: GETTY

Quay trở lại hiện tại, HLV Ruben Amorim có cơ hội giành chiến thắng liên tiếp trong mùa giải này. Manchester United sẽ đối đầu với Fulham ở vòng 5 FA Cup vào hôm nay 2-3, sau đó vào giữa tuần sau là trận đấu với Real Sociedad tại Europa League, trước khi đụng độ với Arsenal tại Premier League vài ngày sau đó.