Sốt cao không rõ nguyên nhân suốt 1 năm 15/08/2025 11:47

(PLO)- Người đàn ông sốt cao không rõ nguyên nhân suốt 1 năm, được gia đình đưa đi khám tại nhiều nơi trên cả nước nhưng không tìm ra nguyên nhân.

Ngày 15-8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) cho biết vừa điều trị thành công cho bệnh nhân TVN, 54 tuổi, ngụ Đà Nẵng - người phải sống chung với những cơn sốt cao không rõ nguyên nhân dai dẳng hơn 1 năm.

Khai thác tiền sử được biết ông N có tiền sử u lympho đã điều trị ổn định. Khoảng 1 năm gần đây, đặc biệt trong 6 tháng cuối, ông liên tục sốt cao 39-40 độ C, kèm đau đầu, ớn lạnh, ăn uống kém, giảm gần 20 kg.

Ông N dùng thuốc hạ sốt nhưng không hiệu quả, được gia đình đưa đi khám tại nhiều bệnh viện trên cả nước nhưng không tìm ra nguyên nhân.

Cuối cùng, bệnh nhân đến khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng gầy yếu, suy kiệt, mệt mỏi, sốt 39 độ C, nhiễm trùng huyết.

Kết quả xét nghiệm máu phát hiện virus Epstein-Barr (EBV) dương tính trong máu và dịch phổi, xét nghiệm dịch phế quản nội soi tìm thấy trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas aeruginosa) đa kháng và vi nấm Aspergillus (Galactomannan dương tính).

Hình ảnh cắt lớp vi tính lồng ngực cho thấy giãn phế nang vùng giữa 2 phổi và hạch trung thất to khoảng 22 mm - cho thấy căn nguyên bệnh đang gây tổn thương ở phổi.

Người đàn ông 54 tuổi bị sốt cao không rõ nguyên nhân suốt 1 năm. Ảnh: BVCC

“Sau khi xác định cùng lúc có 3 tác nhân gây bệnh, chúng tôi đã phối hợp kháng sinh và thuốc kháng nấm theo kháng sinh đồ, bao phủ toàn bộ các căn nguyên,” bác sĩ Lê Văn Thiệu, khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, cho biết.

Đồng thời, bác sĩ Thiệu giải thích thêm, việc tìm nguyên nhân gây sốt liên tục và kéo dài gặp khó khăn khi hầu hết các xét nghiệm đã được tiến hành ở nhiều bệnh viện.

Ban đầu, ngoài sốt cao kéo dài, các triệu chứng khác không đặc hiệu; CRP và men gan tăng nhẹ; rối loạn điện giải; các xét nghiệm cơ bản như công thức máu của bệnh nhân có giảm hồng cầu và tiểu cầu. Tuy nhiên, sự giảm các chỉ số này không có nhiều ý nghĩa trên bệnh nhân có bệnh lý nền về huyết học.

Sau 3 ngày điều trị, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ. Sau 1 tuần, người bệnh hết sốt, ăn uống tốt hơn, dần tăng cân.

Theo bác sĩ Thiệu, bệnh nhân trên đã cùng lúc phải đối mặt với 3 “kẻ tấn công” cực kỳ nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng, và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng.

Đầu tiên là trực khuẩn mủ xanh (Pseudomonas aeruginosa). Đây là loại vi trùng sống dai dẳng trong đất, nước và môi trường bệnh viện. Nó có thể tấn công phổi, máu, màng não, đường tiết niệu. Đặc biệt, vi khuẩn này rất khó tiêu diệt vì kháng lại nhiều loại kháng sinh, dễ gây biến chứng nặng, tăng nguy cơ tử vong.

Tiếp theo là nấm Aspergillus - thường không gây hại với người khỏe mạnh, nhưng lại cực kỳ nguy hiểm với người sức đề kháng kém (người sau phẫu thuật, hóa trị hoặc người mắc bệnh mạn tính).

Nấm này có thể gây viêm phổi hoại tử, làm tắc nghẽn đường thở và lan sang các cơ quan khác, tiến triển nhanh và dễ gây tử vong nếu không điều trị kịp.

Cuối cùng là virus Epstein-Barr (EBV). Đây là loại virus rất phổ biến, có thể gây sốt cao không rõ nguyên nhân kéo dài, sưng hạch và mệt mỏi. Nó cũng liên quan đến một số bệnh tự miễn và ung thư nguy hiểm như ung thư vòm họng, u lympho.