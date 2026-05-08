Sri Lanka bắn 21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm 08/05/2026 14:26

(PLO)- Tổng thống Anura Kumara Dissanayake trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự, dưới Quốc kỳ Việt Nam và Sri Lanka, cùng với 21 loạt đại bác chào mừng.

Sáng nay (8-5, theo giờ địa phương), tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô Colombo, Tổng thống Anura Kumara Dissanayake đã chủ trì lễ đón cấp Nhà nước trọng thể dành cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka.

Lễ đón được tổ chức trang trọng tại Colombo, Sri Lanka. Ảnh: VOV

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới Thủ đô Colombo, thăm Cấp Nhà nước tới Sri Lanka

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam đến Sri Lanka, khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Sri Lanka, đồng thời là cơ hội đưa quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới.

21 loạt đại bác chào mừng, quốc thiều hai nước Việt Nam – Sri Lanka được đội Quân nhạc cử lên trang trọng. Ảnh: VOV

Đúng 8h30 phút, khi đoàn xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới cổng Phủ Tổng thống, Tổng thống Anura Kumara Dissanayake ra tận cửa xe ôtô đón, nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Cấp Nhà nước tới Sri Lanka, 2 nhà lãnh đạo cùng bước trên thảm đỏ tiến về khu vực lễ đài.

Tổng thống Anura Kumara Dissanayake trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bước lên bục danh dự, dưới Quốc kỳ Việt Nam và Sri Lanka, cùng với 21 loạt đại bác chào mừng, quốc thiều hai nước Việt Nam – Sri Lanka được đội Quân nhạc cử lên trang trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt đội danh dự. Ảnh: VOV

Tiếp đó, Đội trưởng Đội Danh dự Quân đội Sri Lanka mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm duyệt Đội Danh dự; sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng thống Anura Kumara Dissanayake giới thiệu cho nhau thành phần đoàn cấp cao của mỗi bên dự lễ đón.