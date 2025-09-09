Sự kiện A80 thu hút 7,2 triệu lượt tìm kiếm, Mưa đỏ tạo 'cơn sốt' 09/09/2025 17:22

Trình duyệt Cốc Cốc vừa phát hành báo cáo “Dấu ấn A80”. A80 là nhiệm vụ luyện tập và tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Cụ thể, theo dữ liệu từ Cốc Cốc trong giai đoạn từ 1-7 đến 4-9 có hơn 7,2 triệu lượt tìm kiếm liên quan đến sự kiện A80 đã được ghi nhận, tập trung chủ yếu vào những từ khóa “2-9”, “Đại lễ”, “Quốc khánh”.

Mức độ quan tâm tăng mạnh từ nửa cuối tháng 8 và đạt đỉnh đúng ngày Quốc khánh, thể hiện tinh thần háo hức và khí thế tưng bừng của toàn dân.

Người dùng không chỉ tra cứu lịch trình, tuyến đường, sơ đồ tổ chức diễu binh mà còn tò mò đặt câu hỏi “Bao nhiêu năm mới tổ chức diễu binh một lần?”.

Xu hướng “camp chỗ” để xem trực tiếp diễu binh cũng trở thành hiện tượng, kéo theo lượng tìm kiếm về các tuyến phố trung tâm Hà Nội tăng đột biến như Hùng Vương, Lê Hồng Phong, Ngọc Hà, Lê Duẩn, Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Liễu Giai…

Hơn 7,2 triệu lượt tìm kiếm các từ khóa liên quan đến sự kiện A80.

"Cơn sốt" tìm kiếm quà 100.000 đồng

Một điểm nhấn đặc biệt khiến không gian mạng “dậy sóng” chính là món quà “100.000 đồng” trao tặng mỗi người dân nhân dịp Quốc khánh, theo Công điện 149 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngay sau khi thông tin được công bố, lượng tìm kiếm các từ khóa liên quan đến cách nhận quà tăng vọt từ ngày 28-8 và đạt đỉnh vào 29-8.

Một điểm nhấn thú vị khác trong sự kiện A80 là sự bùng nổ tìm kiếm các phụ kiện yêu nước. Hàng trăm ngàn lượt truy vấn xoay quanh những sản phẩm mang biểu tượng Quốc kỳ như cờ, áo, khăn, nón, sticker...

Món quà 100.000 đồng được tìm kiếm nhiều nhân sự kiện A80.

Khoảng hai tuần trước Quốc khánh, lượng truy cập Cổng thông tin điện tử A80 tăng đột biến, đạt đỉnh ngày 21-8 (Tổng hợp luyện lần 1) và 29-8 (Tổng duyệt).

Song song với đó, Cổng thông tin điện tử Chính phủ cùng nhiều báo điện tử lớn cũng ghi nhận lượng truy cập cao cho thấy nhu cầu mạnh mẽ của người dân trong việc tiếp cận thông tin chính thống, chính xác về đại lễ.

Đúng ngày 2-9, từ khóa “pháo hoa” bùng nổ, trở thành điểm nóng tìm kiếm và khép lại chuỗi hoạt động mùa đại lễ lịch sử bằng màn trình diễn rực rỡ.