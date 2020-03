Ăn bí đỏ giúp giảm cân và hỗ trợ tốt cho người tập thể dục

Bí ngô (hay còn gọi là bí đỏ) chứa nhiều chất xơ, có thể giúp no lâu hơn và giúp chống lại cảm giác thèm ăn. Giảm cảm giác thèm ăn rất quan trọng trong việc giảm cân, chúng có liên quan đến giảm mỡ trong cơ thể. Chất xơ trong bí đỏ cũng tốt cho đường tiêu hóa. Ngoài ra, bí đỏ còn có lượng calo rất thấp nên cũng có thể hỗ trợ cho việc giảm cân.



Bí đỏ chứa nhiều chất xơ, có thể giúp no lâu hơn và giúp chống lại cảm giác thèm ăn. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, bí đỏ còn chứa chất chống ôxy hóa, chất xơ, vitamin và khoáng chất tốt cho cơ thể. Một số chất chống ôxy hóa, như alpha-carotene, beta-carotene và beta-cryptoxanthin, có thể vô hiệu hóa các gốc tự do. Các gốc tự do quá mức trong cơ thể có thể gây ra stress ôxy hóa, điều này có thể dẫn đến các bệnh mãn tính, bao gồm bệnh tim và ung thư, theo The Health Site.

Bí đỏ cũng là một nguồn vitamin A tuyệt vời giúp xây dựng xương chắc khỏe. Chỉ cần một nửa cốc bí đỏ nấu chín có thể cung cấp một lượng vitamin A đáng kể. Ngoài việc hỗ trợ xương chắc khỏe, vitamin A trong bí đỏ rất tốt cho mắt của chúng ta.

Thêm nữa, bí đỏ còn chứa các chất điện giải như canxi, magiê và kali, có thể làm giảm chuột rút và mệt mỏi trong tập luyện. Bí đỏ có chứa nhiều kali hơn chuối, điều này cho thấy ăn bí đỏ có thể ngăn ngừa đau cơ và kiệt sức trong quá trình tập thể dục, theo The Health Site.