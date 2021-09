Sáng 4-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cho biết vừa ghi nhận thêm 43 ca dương tính COVID-19. Trong đó, 4 ca cộng đồng (TP Vinh 1 ca, huyện Nam Đàn 1 ca, huyện Hưng Nguyên 2 ca); 3 ca ở TP Vinh phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng lần 2 lần 3 trong vùng phong tỏa (những lần trước âm tính) và 36 ca đã được cách ly.



Lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng cho người dân TP Vinh.

Các bệnh nhân dương tính mới có chị NTVA (18 tuổi) và bà LTS (76 tuổi, cùng trú xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên). Ngày 3-9, chị A. và bà S. được lấy mẫu test nhanh sàng lọc cộng đồng lần 1 cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, chị A. được lấy mẫu xét nghiệm PCR cho kết quả khẳng định dương tính với SARS- CoV-2.

Còn anh ĐNQ (36 tuổi, trú khối Tân Thành, phường Lê Mao, TP Vinh) vào ngày 31-8 được làm xét nghiệm có kết quả âm tính. Đến ngày 1-9, anh đến điểm Trường THCS Lê Mao để tiêm vaccine mũi 2. Ngày 3-9 anh xuất hiện sốt và được lấy mẫu gửi BV Sản Nhi Nghệ An làm xét nghiệm. Sáng nay (4-9) cho kết xét nghiệm khẳng định anh Q. dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tại TP Vinh còn phát hiện anh PTV (31 tuổi) và bà PTT (74 tuổi, cùng trú khối 1, phường Hồng Sơn) dương tính khi thực hiện lấy mẫu sàng lọc cộng đồng lần thứ 3. Em NQV (18 tuổi, trú xã Nghi Phú, TP Vinh) được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng lần 2, phát hiện dương tính.



Chốt "Bảo vệ cùng xanh" ở khối Trung Định (phường Hưng Dũng, TP Vinh).

Anh NLT (41 tuổi, xóm Đồng Phong, xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn) được lấy mẫu làm test nhanh sàng lọc cộng đồng vào ngày 2-9, kết quả nghi nhiễm. Sau đó, anh T. được lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An xét nghiệm, nay cho kết quả khẳng định dương tính.

Anh TVC (33 tuổi, xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) là F1 và là bố của bệnh nhân TNBA (4 tuổi) đã được công bố trước đó. Bé A. từ TP.HCM về quê nhà huyện Anh Sơn vào ngày 9-8 và được cách ly tại Trường Mần non xã Thạch Sơn. Ba ngày sau, kết quả xét nghiệm bé A. dương tính với virus SARS-CoV-2. Bé được chuyển xuống Bệnh viện dã chiến số 2 Nghệ An (huyện Hưng Nguyên) để chữa COVID-19. Do bé còn nhỏ nên bố là anh C. phải đi cùng để chăm con tại bệnh viện. Nay cho kết quả xét nghiệm anh C. cũng dương tính với SARS- CoV-2.

Tính từ đầu vụ dịch đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 1.668 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 21 địa phương. Trong đó TP Vinh ghi nhận tổng cộng 592 ca và hiện đang thực hiện nâng thêm một mức so với Chỉ thị số 16: Yêu cầu người dân tuyệt đối không được ra khỏi nhà, nơi cư trú, “ai ở đâu thì ở đó”, nhà cách ly với nhà. Người dân không được di chuyển ra, vào TP Vinh.