An Giang phát hiện ổ dịch mới tại Phú Tân Trong ngày 14-9, trên địa bàn tỉnh An Giang phát hiện 60 trường hợp dương tính, trong đó 01 tái dương tính đã điều trị nhiễm COVID-19 tại TP.HCM. Tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 từ ngày 15-4 đến nay của An Giang là 2.946 trường hợp và đã đã 1.742 trường hợp khỏi bệnh. Đặc biệt phát hiện ổ dịch mới tại huyện Phú Tân với 10 trường hợp trong cộng đồng. Cụ thể 04 trường hợp là nhân viên y tế của Trung tâm Y tế huyện Phú Tân; 04 trường hợp ngụ ở ấp Trung 1, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân phát hiện thông qua test nhanh dương tính, trong đó có 01 trường hợp phát hiện tại BVĐK Trung tâm An Giang (bệnh nhân tự đến khám bệnh); 01 trường hợp, tên L.V.L, địa chỉ: ấp Tân Phú, xã Phú Lâm, H. Phú Tân, phát hiện do đi khám bệnh tại Bệnh viện Tim mạch An Giang, đi bằng xe Chữ thập đỏ của xã Phú Thạnh; 01 trường hợp, tên V.H.V, địa chỉ: ấp Phú Đức B, xã Phú Thạnh, H. Phú Tân, là tài xế xe Chữ thập đỏ chở bệnh nhân tên L.V.L đi khám bệnh tại Bệnh viện Tim mạch An Giang (không có mang đồ phòng hộ cá nhân).