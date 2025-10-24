TAND Khu vực 10 - TP.HCM đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết án 24/10/2025 16:31

(PLO)- TAND Khu vực 10 - TP.HCM đề xuất UBND và công an xã, phường tăng cường phối hợp với đơn vị trong công tác xác minh, thu thập chứng cứ, hỗ trợ tống đạt, niêm yết...

Ngày 24-10, TAND Khu vực 10 - TP.HCM tổ chức hội nghị chuyên đề Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa TAND Khu vực 10 - TP.HCM với UBND, công an các xã, phường và các đơn vị liên quan trong quá trình giải quyết án.

Tại hội nghị, Phó Chánh án TAND Khu vực 10 - TP.HCM Lại Nam Phương, cho biết thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại hệ thống TAND, ngày 1-7-2025, TAND Khu vực 10 - TP.HCM được thành lập trên cơ sở kế thừa quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm của TAND quận 8 cũ và TAND huyện Bình Chánh cũ.

Từ ngày 1-7-2025, các TAND khu vực mở rộng phạm vi thẩm quyền về lãnh thổ các loại vụ việc và sẽ giải quyết theo thủ tục sơ thẩm gần như tất cả khối lượng án thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND cấp tỉnh trước đây.

Năm 2025, TAND Khu vực 10 - TP.HCM đã giải quyết 5.628/6.493 vụ việc, đạt tỉ lệ 86,68%. So với năm 2024, số lượng thụ lý tăng 879 vụ việc, số lượng giải quyết tăng 1.089 vụ việc.

TAND Khu vực 10 - TP.HCM tổ chức hội nghị chuyên đề Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong quá trình giải quyết án. Ảnh: SONG MAI

TAND khu vực 10 - TP.HCM có đội ngũ cán bộ, nhân viên có kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ vững và trải qua thực tiễn xét xử phong phú, có khả năng đảm nhận khối lượng công việc lớn.

Tuy nhiên, địa bàn thẩm quyền rộng, dân cư đông; tình hình an ninh trật tự, tội phạm và tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Số lượng vụ việc thụ lý hàng năm lớn, áp lực giải quyết cao; một thư ký phải giúp việc cho 2-4 thẩm phán...

Thực tiễn công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giữa toà án với các đơn vị liên quan ngoài sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời... vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể, một số trường hợp không trả lời hoặc trả lời chậm văn bản, không cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của tòa án. Có trường hợp không bố trí cho cán bộ nhận văn bản yêu cầu xác minh của tòa án... Có trường hợp UBND xã không cử cán bộ tham gia phiên xem xét, thẩm định tại chỗ, phiên định giá tài sản đúng thời hạn, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết án.

Theo TAND khu vực 10 - TP.HCM, những khó khăn trên ảnh hưởng trực tiếp đến việc giải quyết án, kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị trong năm công tác; một số trường hợp đương sự, người dân bức xúc, khiếu nại...

TAND Khu vực 10 - TP.HCM đề xuất, kiến nghị Đảng ủy xã, phường quan tâm, chỉ đạo UBND và công an xã, phường tăng cường phối hợp với TAND Khu vực 10 - TP.HCM trong công tác xác minh, thu thập chứng cứ, hỗ trợ tống đạt, niêm yết theo đúng quy định.

Đối với UBND xã, phường cần cử cán bộ có thẩm quyền hỗ trợ và phối hợp với Thẩm phán, Thư ký thực hiện thủ tục xem xét thẩm định tại chỗ, đo vẽ, định giá tài sản, lấy lời khai của đương sự, người làm chứng; hỗ trợ công tác tống đạt, thực hiện niêm yết văn bản tố tụng; cử người đại diện tham gia tố tụng trong thời hạn theo yêu cầu của tòa án...

Đối với công an xã, phường cần phối hợp thực hiện xác minh và trả kết quả xác minh theo yêu cầu của tòa án; cử cán bộ công an hỗ trợ thẩm phán, thư ký thực hiện thủ tục xem xét thẩm định, đo vẽ, định giá; lấy lời khai của đương sự, người làm chứng… khi thẩm phán dự kiến có đương sự cản trở hoạt động tố tụng hoặc khi cần thiết.

Cử cán bộ công an tham gia chứng kiến việc cấp, tống đạt văn bản tố tụng; ký tên, đóng dấu xác nhận của công an xã, phường...