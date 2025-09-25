TAND tỉnh Tây Ninh lần đầu thực hiện thẩm quyền xét xử giám đốc thẩm 25/09/2025 19:22

(PLO)- Tòa án tỉnh Tây Ninh lần đầu tổ chức phiên giám đốc thẩm - thẩm quyền theo luật mới- và hủy ba quyết định dân sự.

Ngày 25-9, Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Tây Ninh tổ chức ba phiên tòa giám đốc thẩm đầu tiên kể từ khi hệ thống tòa án nhân dân khu vực đi vào hoạt động.

Tòa án tỉnh Tây Ninh lần đầu tổ chức phiên giám đốc thẩm.

Ba vụ việc được xem xét đều liên quan đến các quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự do TAND TP Tây Ninh (nay là TAND khu vực 10) và TAND huyện Đức Hòa (nay là TAND khu vực 3) ban hành trong giai đoạn 2022-2023.

Trước đó, Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh đã kháng nghị giám đốc thẩm vì cho rằng các quyết định này có nội dung không thể thi hành hoặc quá trình tố tụng có vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của đương sự.

Sau khi xem xét, Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh đã chấp nhận cả ba kháng nghị, tuyên hủy quyết định công nhận thỏa thuận và giao hồ sơ về cấp sơ thẩm để giải quyết lại theo quy định.

Đáng chú ý, toàn bộ hồ sơ, chứng cứ trong phiên giám đốc thẩm lần này được quản lý và trình chiếu bằng phương thức điện tử, thay cho hồ sơ giấy. Việc áp dụng công nghệ số giúp uỷ ban thẩm phán tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch trong xét xử.

Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh Lê Quốc Dũng nhấn mạnh: “Phiên giám đốc thẩm điện tử đầu tiên là dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm xây dựng nền tư pháp liêm chính, chuyên nghiệp, hiện đại, vì công lý, vì nhân dân”.

Việc tổ chức thành công phiên giám đốc thẩm điện tử đầu tiên được đánh giá là bước tiến lớn trong tiến trình chuyển đổi số của ngành tòa án Tây Ninh.