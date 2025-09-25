Ngày 25-9, Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Tây Ninh tổ chức ba phiên tòa giám đốc thẩm đầu tiên kể từ khi hệ thống tòa án nhân dân khu vực đi vào hoạt động.
Ba vụ việc được xem xét đều liên quan đến các quyết định công nhận sự thỏa thuận của đương sự do TAND TP Tây Ninh (nay là TAND khu vực 10) và TAND huyện Đức Hòa (nay là TAND khu vực 3) ban hành trong giai đoạn 2022-2023.
Trước đó, Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh đã kháng nghị giám đốc thẩm vì cho rằng các quyết định này có nội dung không thể thi hành hoặc quá trình tố tụng có vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của đương sự.
Sau khi xem xét, Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh đã chấp nhận cả ba kháng nghị, tuyên hủy quyết định công nhận thỏa thuận và giao hồ sơ về cấp sơ thẩm để giải quyết lại theo quy định.
Đáng chú ý, toàn bộ hồ sơ, chứng cứ trong phiên giám đốc thẩm lần này được quản lý và trình chiếu bằng phương thức điện tử, thay cho hồ sơ giấy. Việc áp dụng công nghệ số giúp uỷ ban thẩm phán tiếp cận thông tin nhanh chóng, chính xác, đồng thời tăng tính công khai, minh bạch trong xét xử.
Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh Lê Quốc Dũng nhấn mạnh: “Phiên giám đốc thẩm điện tử đầu tiên là dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm xây dựng nền tư pháp liêm chính, chuyên nghiệp, hiện đại, vì công lý, vì nhân dân”.
Việc tổ chức thành công phiên giám đốc thẩm điện tử đầu tiên được đánh giá là bước tiến lớn trong tiến trình chuyển đổi số của ngành tòa án Tây Ninh.
Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức TAND 2025 (có hiệu lực từ 1-7-2025), TAND cấp tỉnh được trao thẩm quyền mới sau khi bỏ TAND cấp cao, thành lập tòa khu vực.
Trong đó, Ủy ban Thẩm phán TAND cấp tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn "Giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của Tòa án nhân dân khu vực đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo quy định của luật" (Trước đây thẩm quyền này được giao cho TAND cấp cao, TAND Tối cao).