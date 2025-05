Tập đoàn THACO đăng ký làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam 27/05/2025 12:02

(PLO)- THACO cam kết làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam trong vòng 7 năm, thời gian thu hồi vốn là 70 năm và sẵn sàng bàn giao dự án cho Nhà nước để phục vụ an ninh - quốc phòng.

Sau VinSpeed (Tập đoàn Vingroup), ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trường Hải (THACO), vừa có văn bản gửi Thủ tướng đề xuất được tham gia đầu tư xây dựng đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Tương tự như VinSpeed, THACO cho biết dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam có tổng mức đầu tư khoảng 1.562 nghìn tỉ đồng (tương đương khoảng 61,35 tỉ USD), không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư để giải phóng mặt bằng.

Với số tiền trên, THACO chịu trách nhiệm thu xếp 20% tổng vốn đầu tư của dự án, tương đương 312,33 nghìn tỉ đồng (khoảng 12,27 tỉ USD). Khoản tiền này, THACO dự tính sẽ huy động thông qua vốn góp của đơn vị và những tập đoàn doanh nghiệp trong nước…

Số tiền còn lại khoảng 80%, THACO không đề xuất vay ngân sách như VinSpeed. Doanh nghiệp này đề xuất vay từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, nhưng Chính phủ phải bảo lãnh và hỗ trợ toàn bộ lãi vay trong thời gian 30 năm và tài sản đảm bảo là toàn bộ công trình dự án.

THACO đề xuất làm đường sắt cao tốc Bắc - Nam trong vòng 7 năm. Ảnh minh hoạ. Ảnh sử dụng công nghệ AI

Về thời gian thi công dự án, cho rằng do tính chất đặc thù của tuyến đường sắt tốc độ cao đòi hỏi công nghệ và kỹ thuật cao, THACO đề nghị phân kỳ thực hiện dự án thành hai giai đoạn.

Giai đoạn 1, hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động dự án trong 5 năm với hai phân đoạn từ TP.HCM đến Nha Trang và từ Hà Nội đến Hà Tĩnh. Đây là hai phân đoạn có nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa lớn để đưa vào vận hành, khai thác sớm.

Giai đoạn 2, hoàn thành đoạn còn lại của dự án, với thời gian thực hiện đầu tư là hai năm. “Việc đầu tư đoạn này chậm hơn một chút là do địa hình đèo dốc, địa chất phức tạp, nên cần thời gian nghiên cứu, học hỏi, hợp tác liên kết và có giải pháp hiệu quả nhất…”- THACO cho hay.

Như vậy, để nối thông tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, THACO cần tổng thời gian là 7 năm; nhanh hơn phương thức đầu tư công vừa được Quốc hội thông qua là 3 năm (10 năm) nhưng chậm hơn so với đề xuất của VinSpeed là 2 năm (5 năm).

Chủ đầu tư khẳng định thời gian trên đủ để hình thành một nền công nghiệp đường sắt, tiết kiệm chi phí, nhằm giảm tổng vốn đầu tư của dự án thấp nhất có thể qua đó giảm được giá vé cho người dân.

Thời gian thu hồi vốn của dự án được THACO đề xuất là 70 năm, ít hơn đề xuất VinSpeed (99 năm).

Những chính sách nhà đầu tư muốn Nhà nước hỗ trợ gồm bàn giao mặt bằng sạch để thi công dự án, được ưu tiên giao các quỹ đất để thực hiện dự án phát triển đô thị theo mô hình TOD (Transit Oriented Development).

Thêm vào đó, THACO cũng đề xuất được miễn thuế đối với hàng hóa (máy móc, thiết bị, phương tiện,…) trong nước chưa sản xuất được theo quy định Luật Đường sắt 2017. Được hưởng toàn bộ cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt, ưu đãi đầu tư theo Nghị quyết 172/2024 của Quốc hội và các ưu đãi đầu tư ở mức cao nhất, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Nếu được giao, THACO cam kết phát triển các mô hình TOD một cách mẫu mực với mức giá hợp lý nhằm đáp ứng nhu cầu ở, sinh hoạt cho đại bộ phận người dân Việt Nam. Song song với đó, do yêu cầu đảm bảo an toàn, an ninh quốc gia, THACO đề xuất nhà nước sẽ sở hữu một số cơ sở vật chất và đảm nhiệm một phần công việc trong quản lý vận hành.

“Trong trường hợp đặc biệt vì lý do an ninh quốc gia, THACO cam kết sẽ giao Nhà nước toàn quyền sử dụng dự án để phục vụ đất nước”, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT THACO khẳng định.