Tây Ninh: Chính quyền gần dân hơn từ buổi cà phê sáng ở Long An 11/10/2025 14:33

(PLO)- Buổi cà phê sáng thân tình giúp lãnh đạo phường Long An lắng nghe ý kiến người dân, cùng tìm giải pháp cho sự phát triển bền vững của địa phương.

Sáng 11-10, phường Long An (tỉnh Tây Ninh) tổ chức chương trình “Cà phê sáng Long An – Lắng nghe và hành động”, thu hút hơn 30 người dân cùng lãnh đạo địa phương tham dự.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường đối thoại, gắn kết giữa chính quyền và nhân dân theo tinh thần Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh vừa diễn ra.

Chính quyền phường Long An và người dân tại chương trình cà phê sáng. Ảnh: NT

Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí gần gũi, cởi mở. Không còn khoảng cách giữa “bàn giấy” và “bàn dân”, lãnh đạo phường cùng người dân thoải mái trao đổi nhiều vấn đề thiết thực của đời sống.

Nhiều ý kiến được người dân mạnh dạn nêu ra, tập trung vào những khó khăn sau sáp nhập đơn vị hành chính như chính sách cho người cao tuổi, thu thuế đất phi nông nghiệp qua eTax Mobile, thu gom rác thải sinh hoạt, bảo hiểm y tế toàn dân...

Nhiều ý kiến được người dân trao đổi với chính quyền phường Long An. Ảnh: NT

Cạnh đó là một số góp ý đáng chú ý liên quan đến hạ tầng đô thị, hệ thống thoát nước, cây xanh che khuất tầm nhìn trên đường phố, cùng mong muốn sớm triển khai dự án phát triển kinh tế đêm và du lịch đường sông Vàm Cỏ.

Ngoài ra, vấn đề an ninh trật tự cũng được người dân quan tâm, đặc biệt là tình trạng trộm cắp dây điện thoại trên địa bàn. Tất cả các ý kiến đều được lãnh đạo phường Long An nghiêm túc tiếp thu và cam kết giải quyết trong thời gian tới.

Ông Võ Hồng Thảo, Chủ tịch UBND phường Long An trao đổi với người dân tại chương trình cà phê sáng. Ảnh: NT

Chia sẻ tại chương trình, ông Võ Hồng Thảo, Chủ tịch UBND phường Long An cho rằng “Cà phê sáng Long An – Lắng nghe và hành động” là mô hình thể hiện sự gần dân, trọng dân, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với chính quyền.

Ông nhấn mạnh, mô hình sẽ được duy trì, nâng cao chất lượng để trở thành cầu nối hiệu quả, hướng đến xây dựng phường Long An ngày càng phát triển bền vững.