Tây Ninh khởi tố 78 vụ án tham nhũng, thu hồi 34 tỉ đồng tài sản thất thoát 10/11/2025 14:55

Ngày 10-11, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ Đảng bộ tỉnh 2020-2025.

Dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết, Vụ trưởng Vụ địa phương 3 (Ban Nội chính Trung ương) Trần Hoàng Kiếm cùng lãnh đạo các sở, ngành và 96 xã, phường trong tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: KĐ

Trong nhiệm kỳ, với quyết tâm chính trị cao và sự vào cuộc của cả hệ thống, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở Tây Ninh được đẩy mạnh toàn diện và đạt nhiều kết quả rõ nét. Các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý 12 vụ/24 người có dấu hiệu tham nhũng, chuyển cơ quan điều tra xác minh.

Đồng thời, khởi tố mới 78 vụ/179 bị can, truy tố 68 vụ/163 bị can và xét xử 62 vụ/168 bị cáo. Tổng giá trị tài sản thu hồi trong các vụ án tham nhũng đạt 34 tỉ đồng trên tổng thiệt hại 61 tỉ đồng.

Cựu phó giám đốc phòng giao dịch một ngân hàng ở huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An cũ) tham ô gần 14 tỉ đồng đã bị đưa ra xét xử ngày 21-5-2025 và bị tuyên phạt 20 năm tù. Ảnh: HUỲNH DU

Những kết quả này đã góp phần làm trong sạch bộ máy, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Công tác phòng, chống tham nhũng đã trở thành phong trào sâu rộng, lan tỏa tinh thần liêm chính, trách nhiệm trong toàn hệ thống chính trị.

Tuy nhiên, báo cáo tại hội nghị cũng chỉ rõ, công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn tồn tại hạn chế: giữa quyết tâm chính trị và hành động còn khoảng cách; cơ chế, chính sách, pháp luật chưa đồng bộ; công tác giám định tư pháp còn bất cập; tình trạng “tham nhũng vặt” vẫn xuất hiện ở một số lĩnh vực.

Ông Trần Hoàng Kiếm, Vụ trưởng Vụ địa phương 3, Ban Nội chính Trung ương đóng góp ý kiến, kinh nghiệm cho tỉnh trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ảnh: KĐ

Các đại biểu đã thảo luận, rút ra nhiều bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp cho giai đoạn 2025-2030, trong đó nhấn mạnh yêu cầu phải đẩy mạnh phòng ngừa, tăng cường kiểm tra, giám sát và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng.

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh biểu dương kết quả đạt được, đồng thời khẳng định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ khó nhưng không thể không làm, phải tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên và liên tục. Ông nhấn mạnh: “Phòng ngừa là chính, là lâu dài; phát hiện, xử lý là quan trọng, đột phá”.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: KĐ

Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn hệ thống chính trị, từng cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, hành động mạnh mẽ, quyết liệt và hiệu quả hơn nữa, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh, hướng đến mục tiêu phát triển Tây Ninh nhanh và bền vững.