Tây Ninh kiến nghị bổ sung tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài vào quy hoạch quốc gia 03/09/2025 15:10

UBND tỉnh Tây Ninh vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM, đề nghị phối hợp kiến nghị Bộ Xây dựng và Chính phủ cập nhật, bổ sung tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài vào đồ án điều chỉnh, bổ sung mạng lưới đường sắt quốc gia.

Đoàn tàu băng qua tuyến đường sắt huyết mạch Bắc - Nam. Ảnh: HOÀNG GIANG

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, tuyến đường sắt này có vai trò chiến lược trong phát triển vận tải hàng hóa, hành khách, đồng thời kết nối các trung tâm công nghiệp, logistics với Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài. Tuyến cũng hứa hẹn mở ra dư địa phát triển du lịch sinh thái dọc sông Sài Gòn, hồ Dầu Tiếng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của TP.HCM, Tây Ninh và toàn vùng Đông Nam Bộ.

Tuyến đường sắt Bàu Bàng - Mộc Bài đã được cập nhật trong Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 theo Quyết định số 370 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay tuyến vẫn chưa được đưa vào đồ án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới đường sắt quốc gia cũng như quy hoạch chi tiết đường sắt khu vực đầu mối TP.HCM.

Theo phương án, điểm đầu tuyến đặt tại ga Tân Hưng (trung tâm logistics Bàu Bàng, TP.HCM - trước đây thuộc huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương); điểm cuối là ga Mộc Bài, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Tuyến dài khoảng 57 km, trong đó đoạn qua Tây Ninh khoảng 27 km, qua TP.HCM khoảng 30 km.

Hướng tuyến dự kiến xuất phát từ ga Tân Hưng, đi thẳng về hướng Tây, chạy song song phía Nam tuyến đường bộ động lực Bình Dương - Tây Ninh, trước khi kết nối với ga Mộc Bài. Tuyến được thiết kế khổ đường sắt 1.435 mm, đường đôi, mặt đường rộng 12,5 m; lộ giới đường sắt 40 m.

Trước đây, tuyến đường sắt này từng được tỉnh Bình Dương và Tây Ninh (cũ) đưa vào quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Nay, với sự thống nhất giữa UBND TP.HCM và UBND tỉnh Tây Ninh, hai địa phương cùng kiến nghị Chính phủ và Bộ Xây dựng sớm cập nhật tuyến vào quy hoạch quốc gia, đồng thời bổ sung vào quy hoạch chi tiết mạng lưới đường sắt khu vực đầu mối TP.HCM do Bộ Xây dựng chủ trì lập.