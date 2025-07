Tây Ninh: Nguy cơ rình rập từ hàng cây xanh cao vút trong mùa mưa bão 29/07/2025 15:15

(PLO)- Mùa mưa bão tới, nguy cơ gãy đổ từ hàng cây xanh cao hàng chục mét trên tuyến đường Trịnh Quang Nghị, phường Long An, Tây Ninh đang khiến người dân lo lắng.

Trong những ngày mưa bão số 3 vừa qua, nhiều cây xanh cao hàng chục mét trên địa bàn phường Long An, tỉnh Tây Ninh đã bật gốc, ngã chắn giữa đường.

May mắn là sự cố chưa gây thiệt hại về người và phương tiện nhưng đã làm dấy lên nỗi lo lắng cho người dân trên địa bàn khi đi lại trong mùa mưa bão.

Cây xanh bị ngã đỗ vào ngày 21-7 vừa qua trên đường Trịnh Quang Nghị. Ảnh: TH

Theo ghi nhận mới đây, một đoạn dài khoảng 1 km trên đường Trịnh Quang Nghị có hai hàng cây sao cao từ 20 đến 30 mét, tán rộng tới 10 mét, trồng sát vỉa hè. Đặc biệt, nhiều gốc cây đã bị trồi lên khỏi mặt vỉa hè, dấu hiệu cho thấy hệ thống rễ có thể đã yếu và không bám chắc, tiềm ẩn rủi ro khi có gió lớn cộng với trời mưa, cây rất dễ gãy đổ.

Hàng cây xanh trên đường Trịnh Quang Nghị, cổng sau trường tiểu học Tân An. Ảnh:HD

Ông LVL, người dân sống tại đây cho biết, tuyến đường Trịnh Quang Nghị kết nối đường Hùng Vương đi Quốc lộ 1, có lượng phương tiện lưu thông rất lớn.

Đặc biệt, tuyến đường còn có Trường Tiểu học Tân An với khoảng 2.000 học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới. "Chỉ cần một cây gãy đổ vào giờ tan học, hậu quả sẽ rất khó lường" - ông L lo ngại.

Một gốc cây xanh trên đường Trịnh Quang Nghị đã bị trồi lên khỏi mặt vỉa hè khá cao, tiềm ẩn rủi ro lớn khi gặp gió mạnh. Ảnh: HD

Trước thực trạng này, người dân đã nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng. Tuy nhiên, hơn ba tuần qua, việc xử lý mới chỉ được tiến hành một phần.

Đại diện Ban Quản lý dự án đô thị phường Long An cho biết: “UBND phường đã chỉ đạo công ty cây xanh cắt tỉa các cây nguy hiểm, còn khoảng 20 cây chưa xử lý được do chiều cao vượt mức của thiết bị hiện có. Dự kiến trong hai ngày tới, đơn vị sẽ điều động phương tiện thang cao hơn để xử lý triệt để số cây còn lại, đảm bảo an toàn cho người dân và học sinh."