Thái Nguyên mưa lớn, công an khẩn cấp di dời dân khỏi vùng ngập lụt 21/06/2025 10:01

(PLO)- Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ngập sâu, có nguy cơ sạt lở, công an Thái Nguyên đã triển khai các biện pháp cấp bách, di dời dân khỏi vùng ngập lụt, bảo đảm an toàn.

Từ trưa 20 đến sáng 21-6, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xuất hiện mưa lớn kéo dài trên diện rộng khiến mực nước tại các con sông dâng cao, nhiều khu vực trũng thấp bị ngập úng, đặc biệt tại TP Thái Nguyên.

Ngập sâu tại ngã tư đường Lương Ngọc Quyến - Phan Đình Phùng, TP.Thái Nguyên. Ảnh: CTV

Theo thông tin từ Cơ quan Khí tượng thủy văn, trong 6 giờ qua, địa bàn tỉnh Thái Nguyên ghi nhận lượng mưa từ hơn 100mm (mức mưa vừa đến rất to). Mưa lớn khiến hệ thống thoát nước tại nhiều nơi quá tải, dẫn đến tình trạng ngập úng cục bộ trên diện rộng.

Tại TP Thái Nguyên, nhiều tuyến đường bị ngập sâu từ 0,2m đến 0,4m; một số điểm ngập nặng hơn với mực nước lên tới 0,5 - 1m.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai các phương án ứng phó.

Các đơn vị nghiệp vụ như Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Phòng CSGT đã tăng cường lực lượng và phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các địa phương chốt chặn tại các khu vực ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở. Đồng thời đặt biển cảnh báo, ngăn không cho người dân và phương tiện di chuyển qua những vị trí nguy hiểm.

Lực lượng chức năng cũng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, đảm bảo lưu thông an toàn trên các tuyến đường trọng yếu. Ngoài ra, tại một số khu vực có nguy cơ cao, công an đã phối hợp cùng địa phương tiến hành di dời dân và tài sản đến nơi an toàn, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Dự báo trong 3-6 giờ tới, nhiều khu vực tại Thái Nguyên vẫn có khả năng xảy ra mưa lớn. Lực lượng chức năng tỉnh này khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển đến các khu vực trũng thấp, theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết và chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Một số hình ảnh: