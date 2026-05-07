Thanh tra thủy điện La Ngâu và cơ sở Trường đại học Tôn Đức Thắng 07/05/2026 17:04

Chiều 7-5, đoàn thanh tra theo quyết định của Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng công bố quyết định thanh tra chuyên đề các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài đối với 2 dự án, trong đó có dự án Nhà máy thủy điện La Ngâu.

Phối cảnh hồ La Ngà 3.

Nội dung thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, thực hiện nghĩa vụ tài chính và các nội dung khác có liên quan trong quá trình thực hiện dự án.

Thời kỳ thanh tra: từ khi triển khai dự án đến ngày 31-3-2026. Trường hợp cần thiết, có thể xem xét các nội dung liên quan đến trước hoặc sau thời kỳ thanh tra nêu trên. Thời hạn thanh tra 30 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Dự án thủy điện nằm trọn trong lòng hồ La Ngà.

Trước đó, như PLO đã thông tin, ngày 2-5 Sở Công Thương Lâm Đồng kiến nghị Thanh tra tỉnh xem xét thanh tra chuyên đề dự án thủy điện La Ngâu. Đây là dự án năng lượng gặp vướng mắc kéo dài và điểm nghẽn lớn của thủy điện này nằm trọn trong lòng hồ La Ngà 3.

Nhà máy thủy điện La Ngâu ở xã Đồng Kho và xã La Dạ có diện tích 352 ha, tổng mức đầu tư 1.000 tỉ đồng hiện đang tạm dừng triển khai từ 2010 đến nay do chồng lấn quy hoạch với hồ thủy lợi La Ngà 3.

Dự án hồ La Ngà 3 được Thủ tướng phê duyệt trong chiến lược thủy lợi quốc gia với dung tích 470 triệu m3. Hồ có nhiệm vụ cấp hơn 1 tỉ m3 nước tưới cho gần 80.000 ha đất nông nghiệp tại Lâm Đồng và Đồng Nai. Đồng thời, với công suất cấp nước sinh hoạt lên tới 600.000 m3/ngày cho cả Lâm Đồng và Bà Rịa - Vũng Tàu, nay là TP.HCM, đi kèm công suất phát điện 34 MW.

La Ngâu dù đã có mặt trong quy hoạch điện lực từ năm 2001 lại nằm gọn trong vùng ngập lòng hồ La Ngà 3, chồng lấn với quy hoạch thủy lợi năm 2006. Sự dùng dằng, chưa quyết đoán trong việc thu hồi hoặc chuyển đổi vị trí thủy điện này đang khiến dự án trọng điểm La Ngà 3 với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 10.000 tỉ đồng không thể triển khai các bước tiếp theo.

Dự án sau 16 năm mọc đầy cỏ dại.

Hiện nay UBND tỉnh Lâm Đồng đang chỉ đạo Sở Công Thương tiếp tục theo dõi, đề nghị chủ đầu tư khảo sát, phân tích, làm rõ cụ thể, kèm theo bản đồ, bản vẽ mặt bằng, tọa độ, vị trí, thông tin và các thông số liên quan với hai phương án. Cụ thể: phương án 1 tồn tại hài hòa hai dự án theo đề xuất; phương án 2 nghiên cứu đầu tư nhà máy thủy điện sau đập hồ thủy lợi La Ngà 3.

Trường hợp không có phương án giải quyết dứt điểm, địa phương xem xét việc dừng thực hiện thủy điện La Ngâu theo quy định, báo cáo cấp thẩm quyền để triển khai thực hiện dự án hồ La Ngà 3 theo mục tiêu đã đặt ra…

Trường Đại học Tôn Đức Thắng cơ sở Bảo Lộc.

Ngoài Thủy điện La Ngâu, đoàn thanh tra còn công bố quyết định thanh tra cơ sở Trường đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM) tại phường 3 Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Thanh tra sẽ làm rõ quá trình thuê đất, sử dụng đất để xây dựng trường học tại phường Lộc Tiến và xã Lộc Châu, Bảo Lộc, nay là phường 3 Bảo Lộc. Dự án này cũng đã được đưa vào các dự án khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, cơ sở Trường đại học Tôn Đức Thắng vướng mắc do chậm phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết; chậm giải quyết thủ tục miễn tiền thuê đất và gia hạn tiến độ sử dụng đất từ phía cơ quan nhà nước. Trách nhiệm chính thuộc cơ quan có thẩm quyền tại địa phương.

Ngoài ra, do chủ đầu tư chưa tích cực tập trung nguồn lực để triển khai dự án đúng tiến độ; việc thay đổi nguồn vốn, biến động nhân sự quản lý cũng làm ảnh hưởng tiến độ. Trách nhiệm chính thuộc chủ đầu tư.