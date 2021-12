Vì sự cố bốc thăm tại vòng 1/8 Champions League, ban tổ chức buộc phải bốc thăm lại các trận đấu tại giải này, đây được xem là sự cố đầu tiên trong lịch sử "cúp tai voi".

Sau khi bốc thăm, 8 cặp đấu được thay đổi như sau: Salzburg - Bayern Munich, Sporting - Man. City, Benfica - Ajax, Chelsea - Lille, Atletico Madrid - MU, Villarreal - Juventus, Inter Milan - Liverpool và PSG - Real Madrid.

So với lần bốc thăm lỗi, thì Bayern Munich là đội may mắn nhất khi chỉ phải đá với Salzburg, hai đội Real Madrid và Liverpool sau lần bốc thăm này lại gặp phải đối thủ khó chơi khi "kền kền trắng" đá với PSG và "the kop" đá với Inter Milan. Riêng ĐKVĐ Chelsea sau lần bốc thăm lại vẫn đá với Lille, còn MU sau khi "thoát" PSG thì gặp phải Atletico Madrid.



8 cặp đấu chính thức sau khi bốc thăm lại tại vòng 1/8 Champions League. Ảnh: UEFA.

Nếu như NHM không thể xem được màn đối đầu giữa Ronaldo và Messi thì kết quả bốc thăm mới sẽ là trận đấu giàu cảm xúc của trung vệ Sergio Ramos khi anh phải cùng Messi chống lại đội bóng cũ là Real Madrid.

Về thời gian thi đấu, bốn cặp đấu đầu tiên sẽ đá trân lượt đi sẽ diễn ra vào 15-16 tháng 2-2022, bốn cặp đấu còn lại sẽ đá vào ngày 22-23 tháng 2. Trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 8-9 tháng 3 và 15-16 tháng 3.