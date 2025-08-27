Thi hành án tiêu hủy tê tê, beo lửa, chân gấu... như thế nào? 27/08/2025 16:18

(PLO)- Vật chứng tê tê, beo lửa, chân gấu... trong các vụ án hình sự được tiêu hủy bằng cách đốt trong lò thiêu nhằm tiêu hủy triệt để, bảo vệ môi trường.

Ngày 27-8, Thi hành án dân sự TP.HCM phối hợp Công an TP.HCM, VKSND TP.HCM và Sở Tài chính, Sở Y tế TP.HCM cùng các các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc tiêu hủy vật chứng trong các vụ án hình sự.

Theo đó, Thi hành án dân sự TP.HCM đã thi hành án chủ động theo bản án hình sự phúc thẩm ngày 31-5-2017 của TAND Cấp cao tại TP.HCM, tiêu hủy 30 con Tê tê Jave-Manis Javanica đã chết; 2 con beo lửa Catopuma và 8 bàn chân gấu ngựa - Ursusthibetanus với tổng trọng lượng 18 kg.

Video tiêu hủy vật chứng tê tê, beo lửa, chân gấu... trong vụ án hình sự.

Thi hành án dân sự TP.HCM cùng Công an TP.HCM, VKSND TP.HCM và Sở Tài chính, Sở Y tế TP.HCM... tiêu hủy vật chứng trong các vụ án hình sự. Ảnh: SONG MAI

Tiêu hủy 2 thùng giấy chứa nhãn phụ giả nhãn hiệu Neo-Codion, 12 thùng carton chứa 20.000 vỉ thuốc tân dược nhãn hiệu Neo-Codion; 2.700 vỉ thuốc Neo-Codion; 679 lọ đựng viên nén dùng làm nguyên liệu sản xuất thuốc Neo-Codion giả... trong đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả do Phạm Bích Ngọc và đồng phạm thực hiện.

Tiêu hủy 250 phôi giấy phép lái xe ô tô, mô tô; 600 giấy phép lái xe; 80 phôi CCCD; 5 giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô, mô tô; 5 giấy chứng nhận đăng kiểm xe ô tô; 10 bằng tốt nghiệp của cơ quan, tổ chức; 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 15 cái biển kiểm soát xe ô tô, mô tô.... trong vụ án của ông Nguyễn Văn Phi đã được TAND TP.HCM đưa ra xét xử sơ thẩm vào tháng 8-2023.

Theo ghi nhận của PLO, khoảng 8 giờ cùng ngày, hội đồng tiêu hủy, gồm: đại diện VKSND TP.HCM; chấp hành viên Thi hành án dân sự TP.HCM; đại diện Công an TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM, Sở Tài chính TP.HCM... đã đến kho để kiểm đếm vật chứng để đưa vào lò đốt.

2 con beo lửa đã chết là tang vật vụ án đang được mang đi tiêu hủy. Ảnh: SONG MAI

Sau khi kiểm đếm, hội đồng tiêu hủy đã vận chuyển vật chứng đến lò đốt ở xã Tân Nhựt, TP.HCM. Vật chứng được đốt trong lò thiêu; phương pháp này nhằm tiêu hủy triệt để, bảo vệ môi trường và không làm ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng.

Trong suốt quá trình tiêu hủy, chấp hành viên, kiểm sát viên cùng các cơ quan liên quan sẽ giám sát, kiểm tra. Đến 11 giờ cùng ngày buổi tiêu hủy kết thúc, các bên kiểm tra lại một lần nữa và ký biên bản xác nhận đã tiêu hủy xong các vật chứng.

Một số hình ảnh tại buổi tiêu hủy:

Tê tê Jave-Manis Javanica đã chết được ngâm phocmon để chờ tiêu hủy. Ảnh: SONG MAI

2 con beo lửa là tang vật trong vụ án hình sự được mang đi tiêu hủy. Ảnh: SONG MAI

2 con beo lửa và 8 bàn chân gấu ngựa - Ursusthibetanus với tổng trọng lượng 18 kg được mang đi tiêu hủy. Ảnh: SONG MAI

Tang vật trong các vụ án hình sự được đưa vào lò tiêu hủy. Ảnh: SONG MAI

Thuốc giả nhãn hiệu Neo-Codion trong đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả. Ảnh: SONG MAI

Vật chứng vụ án được đưa vào lò đốt để tiêu hủy. Ảnh: SONG MAI