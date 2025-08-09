Tiêu hủy hơn 100 tấn heo sữa đông lạnh không rõ nguồn gốc 09/08/2025 18:21

Ngày 9-8, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị này vừa phối hợp các cơ quan chức năng liên quan tiêu hủy hơn 100 tấn heo sữa không rõ nguồn gốc tại một cơ sở kinh doanh ở xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai. Số hàng hóa này có tổng giá trị hơn 18,3 tỉ đồng.

Hàng ngàn con heo sữa đông lạnh không rõ nguồn gốc tại cơ sở kinh doanh hộ ông LVH. Ảnh: QLTT.

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, ngày 7-8, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện hơn 100 tấn heo sữa đông lạnh tại cơ sở kinh doanh hộ ông LVH ở ngụ khu phố Gia Chiểu 1, xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai.

Toàn bộ số hàng này không có ghi sổ theo dõi, không có chứng từ về nguồn gốc hàng hóa; trên sản phẩm đóng gói không có căn cứ xác định nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa.

Đoàn kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ tang vật theo thủ tục hành chính.

Tiêu hủy toàn bộ hơn 100 tấn heo sữa.

Theo đại diện Trạm chăn nuôi và thú y khu vực I tỉnh Gia Lai, kết quả kiểm tra lâm sàng tang vật cho thấy trên tang vật nổi đốm ở một số trí tai, đuôi, chân, bụng, ngực; có dấu hiệu chuyển màu, bốc mùi hôi...

Đoàn kiểm tra thống nhất thành lập hội đồng đánh giá hiện trạng tang vật, thống nhất tiêu hủy theo quy định.