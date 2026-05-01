Thi thể người đàn ông nước ngoài trôi dạt trên vịnh Nha Trang 01/05/2026 18:25

(PLO)- Thi thể người đàn ông ngoại quốc cao khoảng 1,7 m được phát hiện trôi dạt trên vịnh Nha Trang.

Chiều 1-5, đại diện Công an phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương truy tìm tung tích, danh tính thi thể người đàn ông nước ngoài được phát hiện trôi dạt trên vịnh Nha Trang.

Thi thể người đàn ông trôi dạt trên vịnh Nha Trang. Ảnh: MT

Thông tin ban đầu, lúc 13 giờ 45 cùng ngày, lúc đang thực thi nhiệm vụ tại khu vực bãi biển trên đường Trần Phú, phường Nha Trang, lực lượng cứu hộ bãi biển phát hiện thi thể một người đàn ông trôi trên biển cách bờ khoảng 100 m.

Lực lượng cứu hộ lập tức bơi ra, đưa thi thể vào bờ; đồng thời báo cơ quan chức năng

Theo cơ quan chức năng, nạn nhân người nước ngoài cao khoảng 1,7m, mặc quần dài màu đen, áo phông màu trắng, trong túi quần có một bao thuốc lá.

Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho cơ quan công an để tiến hành khám nghiệm, xác định nguyên nhân tử vong, truy tìm danh tính.