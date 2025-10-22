Thoát chết kỳ diệu nhờ kỹ thuật tạo nhịp bó nhánh trái ở Cần Thơ 22/10/2025 15:26

(PLO)- Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long tiếp nhận một bệnh nhân nam 59 tuổi (ngụ phường Ngã Năm, TP Cần Thơ) nhập viện trong tình trạng vừa trải qua cơn ngưng tim kéo dài tới 15 giây, đe dọa trực tiếp tính mạng.

Trước đó, ông thường xuyên có biểu hiện choáng váng, hoa mắt, chóng mặt, thỉnh thoảng như sắp ngất khi vận động mạnh. Những triệu chứng tưởng chừng đơn giản này lại là lời cảnh báo sớm của một bệnh lý tim mạch nghiêm trọng.

Trong một lần sinh hoạt tại nhà, ông bất ngờ ngất xỉu. Người thân lập tức đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long. Qua thăm khám và đánh giá chuyên sâu, các bác sĩ xác định ông mắc hội chứng suy nút xoang kèm block nhĩ thất cao độ, một dạng rối loạn nhịp tim khiến tim đập chậm bất thường và có nguy cơ đột tử rất cao.

ThS.BS. Ngô Hùng Quang Minh, Khoa Nội Tim mạch – Can thiệp nội mạch, bác sĩ trực tiếp điều trị cho biết: “Bình thường, tim của người khoẻ mạnh đập nhờ sự phát nhịp từ nút xoang với tần số khoảng 60–90 lần/phút. Trong trường hợp của người bệnh này, kết quả Holter ECG (thiết bị theo dõi nhịp tim liên tục trong 24 giờ) ghi nhận những thời điểm nhịp tim dưới 40 lần/phút, và đặc biệt có một cơn ngưng tim kéo dài tới 15 giây.

Ngưng tim 15 giây là tình trạng cực kỳ nguy hiểm vì trong thời gian đó tim hoàn toàn không bơm máu, khiến máu không được đưa lên não và các cơ quan quan trọng, dễ dẫn đến mất ý thức, ngưng tuần hoàn, thậm chí đột tử nếu không được cấp cứu kịp thời. Kết hợp với Holter ECG, các bác sĩ đã sử dụng hệ thống thăm dò điện sinh lý – một kỹ thuật khảo sát tín hiệu điện bên trong tim nhằm xác định chính xác vị trí bất thường trong hệ thống dẫn truyền, từ đó đưa ra hướng điều trị phù hợp và hiệu quả”.

Trước tình huống khẩn cấp, đội ngũ bác sĩ Khoa Nội Tim mạch – Can thiệp nội mạch Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long đã quyết định đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn bằng kỹ thuật tạo nhịp bó nhánh trái. Ca can thiệp được tiến hành với sự hỗ trợ của hệ thống thăm dò điện sinh lý tim và máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) hai bình diện. Đây là kỹ thuật hiện đại, giúp kích thích trực tiếp hệ thống dẫn truyền tự nhiên của tim, từ đó nhịp tim hoạt động đồng bộ và gần giống nhịp sinh lý tự nhiên.

Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo nhanh chóng, hết hẳn tình trạng hoa mắt, chóng mặt. Ông có thể ăn uống, đi lại bình thường và được xuất viện sau 5 ngày điều trị nội trú, tái khám theo lịch hẹn.

Các bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long thăm khám và theo dõi tình trạng bệnh nhân sau khi được đặt máy tạo nhịp bó nhánh trái. Ảnh: BVCC

Không chỉ cứu sống một trường hợp ngưng tim đặc biệt nguy hiểm, ca bệnh này còn là minh chứng rõ ràng cho thấy việc ứng dụng kỹ thuật tạo nhịp bó nhánh trái có thể đem lại cơ hội sống trong những tình huống tưởng chừng vô vọng.

BS.CKII. Nguyễn Hữu Thái, Trưởng khoa Nội Tim mạch – Can thiệp nội mạch, nhấn mạnh: “Hiện nay có nhiều phương pháp tạo nhịp tim được áp dụng tùy theo tình trạng lâm sàng. Trong đó, kỹ thuật tạo nhịp bó nhánh trái là một phương pháp đang được quan tâm. Kỹ thuật này giúp kích thích trực tiếp hệ thống dẫn truyền tự nhiên của tim, từ đó duy trì hoạt động co bóp đồng bộ hơn, gần giống với nhịp sinh lý bình thường. Việc tạo nhịp đúng vị trí sinh lý này giúp tăng hiệu quả bơm máu, ổn định huyết động và có thể góp phần làm giảm nguy cơ suy tim tiến triển ở một số nhóm bệnh nhân.

Kỹ thuật tạo nhịp bó nhánh trái hiện đang được triển khai tại nhiều trung tâm tim mạch lớn trên thế giới, như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… và cho thấy hiệu quả tích cực trong việc cải thiện chất lượng sống cho người bệnh có chỉ định đặt máy tạo nhịp”.

Việc Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long làm chủ kỹ thuật tiên tiến này mở ra cơ hội điều trị cho nhiều bệnh nhân rối loạn nhịp tim chậm tại Đồng bằng sông Cửu Long, giúp nâng cao chất lượng sống và giảm thiểu biến chứng nặng nề nếu được can thiệp kịp thời.