Đeo đai ốc kim loại cho 'cậu nhỏ' suốt 1 tháng, người đàn ông phải đi cấp cứu 05/05/2026 16:43

(PLO)- 2 đai ốc kim loại siết chặt suốt 1 tháng khiến "cậu nhỏ" bị phù nề, biến dạng, buộc bác sĩ phải dùng máy cắt xử trí khẩn cấp.

Ngày 5-5, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị dị vật kim loại dạng đai ốc siết chặt dương vật.

Bệnh nhân là anh LDT (38 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng dương vật biến dạng, phù nề, kèm 2 dị vật kim loại siết chặt. Theo ghi nhận, tình trạng này đã kéo dài khoảng 1 tháng trước khi nhập viện, dù bệnh nhân vẫn còn khả năng tiểu tiện.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành hội chẩn khẩn và quyết định phẫu thuật cấp cứu. Ca mổ do BS CKII Trương Công Thành, Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, cùng ê-kíp thực hiện.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận hai đai ốc kim loại hình lục giác, đường kính khoảng 3 cm, dày 1 cm, siết chặt vào thân dương vật. Một đai nằm cách gốc dương vật khoảng 1 cm, đai còn lại cách khoảng 5 cm.

Do dị vật có kích thước lớn, cấu trúc kim loại cứng và bị siết chặt trong thời gian dài, các phương pháp tháo gỡ thông thường không thể thực hiện. Ê-kíp buộc phải sử dụng máy cắt cầm tay để cắt bỏ vòng thắt.

Bác sĩ sử dụng máy cắt cắt đai ốc. Ảnh: BVCC

Hai đai ốc kim loại sau khi được cắt.

Sau khi loại bỏ dị vật, vùng da thân dương vật ghi nhận có loét, rỉ máu và xuất hiện mô hoại tử. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 40 phút và đã thành công.

Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, vết mổ khô và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.