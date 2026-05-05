Đeo đai ốc kim loại cho 'cậu nhỏ' suốt 1 tháng, người đàn ông phải đi cấp cứu

Ngày 5-5, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị dị vật kim loại dạng đai ốc siết chặt dương vật.
Bệnh nhân là anh LDT (38 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng dương vật biến dạng, phù nề, kèm 2 dị vật kim loại siết chặt. Theo ghi nhận, tình trạng này đã kéo dài khoảng 1 tháng trước khi nhập viện, dù bệnh nhân vẫn còn khả năng tiểu tiện.
Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ tiến hành hội chẩn khẩn và quyết định phẫu thuật cấp cứu. Ca mổ do BS CKII Trương Công Thành, Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, cùng ê-kíp thực hiện.
Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận hai đai ốc kim loại hình lục giác, đường kính khoảng 3 cm, dày 1 cm, siết chặt vào thân dương vật. Một đai nằm cách gốc dương vật khoảng 1 cm, đai còn lại cách khoảng 5 cm.
Do dị vật có kích thước lớn, cấu trúc kim loại cứng và bị siết chặt trong thời gian dài, các phương pháp tháo gỡ thông thường không thể thực hiện. Ê-kíp buộc phải sử dụng máy cắt cầm tay để cắt bỏ vòng thắt.
Sau khi loại bỏ dị vật, vùng da thân dương vật ghi nhận có loét, rỉ máu và xuất hiện mô hoại tử. Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 40 phút và đã thành công.
Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, vết mổ khô và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.
Theo BS CKII Trương Công Thành, tình trạng vòng thắt bộ phận sinh dục là một cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm. Việc sử dụng các dị vật dạng vòng có thể gây tắc nghẽn tuần hoàn, khiến máu không lưu thông, dẫn đến sưng đau, tím tái, thậm chí hoại tử mô.
Người dân tuyệt đối không sử dụng các vật dụng kim loại cứng như đai ốc để đeo lên cơ thể, đặc biệt là bộ phận sinh dục, do tiềm ẩn nguy cơ gây biến chứng nghiêm trọng.