Phẫu thuật thành công cho bé trai bị đứt rời dương vật 29/10/2025 16:55

(PLO)-Bé trai 9 tuổi bị tai nạn ngã ngồi vào cửa kính nhà tắm, đứt rời dương vật. Các y bác sĩ bệnh viện nhi Hải Phòng đã phẫu thuật thành công, nối liền dương vật cho bé.

Ngày 29-10, thông tin từ bệnh viện Nhi Hải Phòng, các y bác sĩ bệnh viện này vừa phẫu thuật, nối liền dương vật cho một bé trai gặp tai nạn.

Theo đó, bệnh nhân là Nguyễn Thịnh N. 9 tuổi, địa chỉ tại Ngô Quyền – Hải Phòng bị tại nạn ngã ngồi vào cửa kính nhà tắm, cửa kính vỡ cắt vào vùng tầng sinh môn gây ra vết thương dài từ dưới bìu đến mặt trong đùi phải.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành các thăm dò cần thiết và chuyển bệnh nhân lên xử trí cấp cứu tại phòng mổ.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho cháu bé 9 tuổi bị đứt dương vật. Ảnh: Bệnh viện Nhi Hải Phòng

Qua kiểm tra, phát hiện trẻ bị đứt rời phần dương vật phía dưới bìu, ngay lập tức các bác sĩ đã xử trí nối lại dương vật bao gồm nối lại vật hang, vật xốp, ống niệu đạo, nối lại các mạch máu nhỏ nuôi dương vật.

Hiện tại sau mổ 14 ngày, dương vật của bệnh nhân đã hồi phục, có thể tiểu tiện bình thường.

Theo bệnh viện Nhi Hải Phòng, đây là ca bệnh rất khó và hiếm gặp được thực hiện tại bệnh viện này.

Kỹ thuật nối lại dương vật bị đứt là kĩ thuật rất chuyên sâu và khó của 2 chuyên ngành Tiết niệu và Vi phẫu, nếu không can thiệp kịp thời sẽ có nguy cơ hoại tử dương vật, giữ được dương vật có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đảm bảo chất lượng cuộc sống sau này cho bệnh nhân.